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24 октября • обновлено в 12:06
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При президентстве Порошенко Украина выросла в рейтинге Doing Business на 48 позиций

1.2т Читать материал на украинском

За 5 лет президентства лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Украина на 48 позиций поднялась в международном рейтинге Doing Business.

Как написал пятый президент на своей странице в Facebook, сбор данных для рейтинга Doing Business завершается концом апреля. Он назвал это символическим поскольку именно в конце апреля завершилось президентство Петра Порошенко.

Он поблагодарил свою команду за такой результат.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Сбор данных для рейтинга Doing Business завершается концом апреля. Символично. Благодарен нашей команде за достойный результат. За 5 лет в этом рейтинге мы поднялись на 48 позиций", - написал Порошенко.

Кроме того, он пожелал своим преемникам сделать еще лучше.

Как писал OBOZREVATEL, Украина поднялась на 7 позиций в международном рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64-ю строчку из 190 стран.

Согласно данным отчета году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

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Персона
Марина Порошенко
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
При Порошенко Молдавия стала богаче Украины...потому что Украина стала самой бедной страной в Европе.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Украина выросла в рейтинге". Или "Рейтинг Украины вырос" или "Украина поднялась в рейтинге". Авторы и редакторы! Перестаньте мучить себя русским языком! Переходите на мову, там можно писать как угодно!
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
А Россия заняла 30 место
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Овчинников Михаил, Вообще-то 28-е. На 30-м Испания.
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