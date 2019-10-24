При президентстве Порошенко Украина выросла в рейтинге Doing Business на 48 позиций

За 5 лет президентства лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Украина на 48 позиций поднялась в международном рейтинге Doing Business.

Как написал пятый президент на своей странице в Facebook, сбор данных для рейтинга Doing Business завершается концом апреля. Он назвал это символическим поскольку именно в конце апреля завершилось президентство Петра Порошенко.

Он поблагодарил свою команду за такой результат.

Петр Порошенко

"Сбор данных для рейтинга Doing Business завершается концом апреля. Символично. Благодарен нашей команде за достойный результат. За 5 лет в этом рейтинге мы поднялись на 48 позиций", - написал Порошенко.

Кроме того, он пожелал своим преемникам сделать еще лучше.

Как писал OBOZREVATEL, Украина поднялась на 7 позиций в международном рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64-ю строчку из 190 стран.

Согласно данным отчета году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

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