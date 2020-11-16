При отмене карантина рост больных коронавирусом достигнет 30 тысяч в день, – Степанов

Юрий Сергиенко Общество 00:59, 17.11.2020 Обновлено: 01:07, 17.11.2020

Если отменить в Украине усиленный карантин, суточный показатель заболеваемости коронавирусом вырастет до 30 тысяч человек.

Об этом 16 ноября в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что при таком количестве в медицинской системе страны произойдет коллапс.

"Если отменить все противоэпидемические мероприятия, а я так понимаю, что иногда прямо так настроены, то мы увидим рост до 20-25-30 тысяч больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", – сказал министр.

Степанов предупредил о последствиях смягчения карантина.
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Степанов добавил, что ни в одной стране мира пока не придумали метод сдерживания коронавируса кроме карантинных ограничений.

Он уточнил, что сейчас важно прервать цепочку передачи заболевания.

Также глава Минздрава отметил, что многие европейские страны вводят полный локдаун и на срок более трех недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 ноября в Украине было подтверждено 545 689 случаев коронавируса. Из них 9832 были обнаружены за предыдущие сутки. Вирус унес жизни уже 9697 человек (+95 за сутки), при этом 244 197 пациентов (+2753) смогли выздороветь.

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