При одном условии: Максакова заявила о готовности выступить в России

Вдова убитого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова заявила, что готова вернуться с концертами в Россию.

О своих планах певица сообщила журналисту Евгению Киселеву. При этом условием Максакова назвала наступление мира в Украине. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Артист не может быть высокомерным. Артист всегда приезжает для того, чтобы удивлять развлекать... Да, наверное, я потеряла заработки. Может быть, за эти 3 года я могла состояние сколотить, учитывая, что мне там (в России. – Ред.) посвящались ток-шоу практически каждую неделю. Сейчас, если все так пойдет, как оно намечается, если будет так дальше идти, то после того как наступит перемирие, наверное, для меня уже не будет такого морального обременения", – рассказала Максакова.

Она добавила, что давно не видела своих старших детей – сына и дочь, которые живут в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максакова указала на след сына Януковича в убийстве Вороненкова.

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