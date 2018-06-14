"При чем здесь вы?" Жителей Донецка высмеяли за празднование дня России

Жителей временно оккупированного Донецка высмеяли за празднование дня России.

В одной из социальных сетей в группе "В Макеевке | В Донецке | Новости" россиянка прокомментировала пост с видео митинга, приуроченного к празднику страны-оккупанта. Скриншот ответа опубликовал блогер Денис Казанский в своем Twitter.

"Кусок серой зоны (для всех ― "строптивая часть Украины" празднует день России? При чем здесь вы? Находясь сейчас в России, вижу, что о вас вообще никто не говорит и не помнит, только сочувствуют. Как сироток, например, жалеют", ― написала Карина Лукашенко.

Twiter Денис Казанский

Пост блогера активно начали комментировать другие пользователи соцсети.

"Вот и определилось, кто такие эти "народные республики" для России ― серая зона. А зачем ей (России) серая зона? Ей своих проблем хватает", ― написала Татьяна.

Twiter Денис Казанский

Как писал OBOZREVATEL, три населенных пункта Донбасса исключили из списка временно оккупированных.