''При чем Россия к Руси?'' Украинец опозорил Соловьева из-за Ярослава Мудрого

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан ярко поставил на место топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, который пытался присвоить историю Украины России.

Поводом для перепалки между ними стал спор о Киевской Руси и личности князя Ярослава Мудрого. Это произошло в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Вадим Трюхан Скриншот видео

Соловьев едко высказался, отметив, что Ярослав Мудрый никогда не был украинцем. Однако Трюхан напомнил ему, что во времена Киевской Руси вообще не существовало таких понятий, как Украина и тем более Россия.

"А Русь уже была. Русь была? А Украина?" — с ухмылкой парировал Соловьев. Трюхана озадачили нелепые попытки пропагандиста связать Киевскую Русь с Россией, и он ярко поставил оппонента на место. "А при чем Россия к Руси?" — улыбаясь, спросил он Соловьева.

Украинец напомнил, что если и говорить об исторических связях, то только в отношении Украины, нынешняя столица которой была столицей упомянутого средневекового государства.

Аргументы Трюхана разозлили Соловьева, однако он смог лишь беспомощно и неубедительно выкрикнуть, что прямое отношение к Руси имеет только Россия, тогда как Украина — никакого. Кроме того, он оскандалился нелепым фейком о том, что Киев якобы изначально был польским городом. "Киев переходил из рук в руки! Напомню: Киев купили у поляков!" — соврал он.

В ответ Трюхан рассмеялся и призвал рупора Кремля не рассказывать сказки. "Надо историю изучать", — едко огрызнулся в ответ Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Трюхан вывел из себя скандальную пропагандистку Ольгу Скабееву, заявив, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину миллионы россиян лягут в землю.

Также он ярко осадил члена Совета Федерации России Олега Морозова, угрожавшего Украине потерей государственности. Трюхан заявил, что оккупанты обломают об нее зубы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!