"Президенту явно невдомек": Соколова разгромила Зеленского из-за вето закона о "Пласте"

Украинская журналистка Янина Соколова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за вето, которое он наложил на закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины".

Своей позицией поделилась она в Facebook. Соколова показала фото с центра пластунов в Буче, куда возила детей.

"Я хочу, чтобы они не были малороссами и прекрасно понимали, кто они и почему должны ценить землю, историю и силу своей страны. Сегодня президент Владимир Зеленский ветировал Закон Украины "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины". А знаете почему? Потому что это такое, зачем, аааа, так а что оно даст, президенту явно невдомек", – написала она.

Соколова разгромила Зеленского из-за вето закона о "Пласте" Facebook Янины Соколовой

Соколова заявила, что поможет Зеленскому понять, в чем важность организации.

"Это древнейшая и самая большая украинская молодежная организация, которая воспитала генералов Украинской Повстанческой Армии, среди них и Романа Шухевича, Президента УНР в изгнании - Николая Плавьюка, гениального, всемирно известного экономиста Богдана Гаврилишина, изобретателя Любомира Романкива и тысячи украинских лидеров. Многие воспитанники "Пласта" погибли в борьбе за Украину, также и на фронте современной российско-украинской войны", – пояснила журналистка.

Соколова разгромила Зеленского из-за вето закона о "Пласте"

"Я – девушка с востока страны. Мой младший сын говорит по-русски с акцентом. Знает, кто он и с помощью "Пласта" поймет кем достойно быть. "Пласт" – это фактор национальной безопасности. Это и форма патриотического воспитания, которая идеологически сделает невозможным сепаратизм в следующих поколений, поэтому мои дети в "Пласте", – отметила Соколова.

Она призвала народных депутатов преодолеть вето президента и принять закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "ЕС" Андрей Парубий заявил, что ветировав закон о "Пласте", Зеленский нарушил Конституцию и проявил неуважение к пластунам, которые боролись и борются за украинскую независимость.

В "ЕС" прокомментировали скандал с вето на закон о "Пласте". Партия вновь предложит финансирование организации в государственном бюджете на 2020 год.

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