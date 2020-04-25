Украина не выйдет из кризиса в 2021 году. А мир только входит в период больших потрясений — интервью с футурологом

Украину ждут непростые времена, так как в 2021 году ей вряд ли удастся выйти из кризиса, усиленного пандемией коронавируса, и восстановиться. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский теряет монобольшинство, – а значит влияние – в Верховной Раде, что чревато последствиями.

При этом уже через пять лет остальной мир будет жить в новом измерении, страны создадут целое кибернетическое государство, как Amazon или Google, а еду начнут печатать на 3D-принтере.

Человечество точно победит коронавирус, а Китай станет первым, кто изобретет вакцину против него, сказал в интервью OBOZREVATEL украинский футуролог и экономист Андрей Длигач.

– Украина летит в кризисную пропасть вместе со всем миром?

– Украинская экономика находится в кризисном состоянии уже очень давно. Это связано не с коронавирусом. Причина кризисов – это всегда несоответствие представлений или существующих моделей и реальности. Сейчас это не финансовый кризис, как это было в 2008 году, а кризис, вызванный переходом из одной экономической модели в другую; к посткапитализму из традиционного для нас капитализма, с ресурсной экономики, где нефть стоила дорого и главное было иметь кусок земли, – к периоду, где ключевым ресурсом будут данные. Имея доступ к определенным данным, можно будет управлять всем, чем угодно – урожайностью, здоровьем. Данные становятся новым золотом и нефтью XXI века.

Например, собрав данные о куске земли за 3-4 года, можно будет спрогнозировать, что выращивать на ней, какие удобрения вносить, как защитить растения, чтобы увеличить урожайность минимум на половину, даже без использования генно-модифицированных растений и CRISPR.

– Как быстро все меняется!

– Да, сельское хозяйство меняется очень существенно. Архаичные украинские вопросы о рынке земли уже неактуальны. Украина должна была воспользоваться им в последние годы, когда еще можно было рассматривать землю как ценный ресурс и успеть превратить себя в зону пищевой безопасности для Саудовской Аравии или Катара. А так время, по сути, потеряно. Фазовый переход мира начался еще в 2016-2017 году, и мы продолжим существовать в нем до 2025 года. Возможно, мы столкнемся еще с несколькими кризисами, которые будут накрывать нас волнами в ближайшие годы.

Андрей Длигач

Мир закредитован, кредиты составляют 325% от мирового ВВП. Это безумная цифра. Продолжается существенный кризис платежей, а теперь, когда мир напечатает еще 10 трлн долларов для активизации экономик и бизнесов – прежде всего США, ЕС, Китай – это приведет к драматическому увеличению ликвидности в мире. Мир переходит в совершенно новое качество потребления. Уже много лет модные европейские бренды больше зарабатывали на рынке Китая, чем Европы. В течение следующих пяти лет в Украине тоже изменится потребительское поведение. Людей будут интересовать развлечения, образование, коллаборации, саморазвитие – соответственно деньги будут тратить на это.

Но Украина все еще держится за традиционные индустрии, металлургию, химию, за то, что не является определяющим в новом мире и новой экономике. Конечно, она все еще будет опираться на старые индустрии, потому что кушать люди захотят всегда. Но что есть и из чего будут сделаны продукты? Возможно, это будет мясо биомит или другие биопротеины. То есть мясо без традиционного мяса, но с такими же вкусовыми свойствами, возможно, даже более питательное. Сельское хозяйство точно будет другим. Возможно, еду будут печатать на 3D-принтере, возможно, это будет соя с вкусовыми и функциональными добавками – то, что называется coloring food. Это уже технологически возможно.

– Все, о чем вы говорите – немного даже пугает, потому что через 5 лет мир будет совсем другим.

– Давайте посмотрим, как он изменился за последние 10 лет. Большинство электричества в Европе – генерируемое, хранения данных подешевело с 500 долларов за гигабайт почти до нуля, нефтяные контракты, хотя и временно, но имеют отрицательную цену, а интернет вообще почти бесплатный. США больше не доминируют, самолеты стоят на стоянках, а весь развитый мир сидит на карантине. Сети торговых центров в США почти пустые, потому что люди покупают товары через интернет в Zapos или в Amazon. Все это произошло уже сейчас.

Поэтому будущее – за полигосударствами. Когда одновременно люди и бизнес существуют и в традиционном государстве, и в кибернетическом типа Amazon или Google, где есть своя экосистемная демократия или автократия, своя "налоговая" система. И некоторые из таких государств будут сервисными и более подготовленными к новому миру.

Люди тоже изменились. Новое поколение мыслит более глобально на перспективу, не укладывается в дорогие активы. Ценят радость и эмоции больше, чем что-то материальное. Появилась виртуализированная экономика, криптовалюта. Миру придется переосмыслить все процессы. Он должен стать более открытым и решать совместно экологические проблемы и технологические катастрофы. Тем более, не исключено, что в ближайшее время некоторые регионы – и в том числе Украина – может ожидать отключение электричества или подобные техногенные проблемы, которые только усилят влияние кризиса.

– Как тут быть Украине, которая по сути отстала от мировой цивилизации?

– Украина является отсталой экономически, по уровню жизни, медицины, образованию, по развитию человеческого капитала. Но Украина показывает способность сопротивляться большому соседу гораздо более сильному, чем она. Украина показывает миру примеры волонтерства, что является частью новой экономики, производит идеи, которые становятся коммерческими продуктами в других странах. Мы сами делаем себя отсталыми нашей архаичностью, цепляясь за старое, за университетское образование, за землю, за газотранспортную систему. Но вопреки этому украинцы остаются предприимчивыми, имеют большую способность к выживанию.

Мир в XXI веке theoryandpractice.ru

– Тогда почему нет рывка вперед?

– Украина никак не может найти свою идею и создать из себя субъекта, который был бы провайдером в новый мир. А так есть все шансы – и ресурсные и идейные, географические, человеческие, образовательные, инфраструктурные. Только надо привести все в порядок, осовременить образование, вернуть студентов из Африки, Азии, Океании, построить инфраструктуру, вернуться к проекту Большого шелкового пути, открыть возможности для саудитов, ОАЭ по сельскому хозяйству, сделать логистические хабы совместно с китайцами для быстрого "подлета" в ЕС и кастомизации товаров. Все можно.

Вот осталось 3-5 лет для восстановления украинского самолетостроения и ракетостроения, пока еще живы инженеры, которые помнят, как это делать. Новых уже нет, не выпускают. Поэтому Украина может воспользоваться кризисом и новым периодом в мире, производя новые смыслы.

– Хорошо, но сначала надо выйти хотя бы из кризиса, вызванного коронавирусом. Вот как перезапустить экономику?

– Из глобального экономического кризиса мы так быстро не выйдем. Карантин нужно вводить для групп риска и регионов. Это что-то между британской и шведской моделью. Должно быть полное тестирование, которое у нас практически провалено – украинская статистика не соответствует реалиям.

Прежде всего следует перезапустить малый и средний бизнес, ключевыми задачами которого является самозанятость населения. Налоговые каникулы для них надо продолжить хотя бы на 3 месяца после окончания карантина. Они должны обеспечить сами себя, сохранить рабочие места и создать дополнительные.

Мир заливает экономику деньгами, малый бизнес получит компенсации и некредитные средства. Украине заливать экономику ничем, а печатать деньги мы не можем. Для перезапуска экономики нам нужно 300 млрд гривен, которых у нас нет. Поэтому государство может компенсировать большие кредитные проценты, давать дешевые кредиты даже на сохранение рабочих мест. Деньги можем получить от наших международных партнеров, МВФ, на еще лучших условиях, чем были, у Всемирного банка, Европейского, Еврокомиссии. Но нам их дадут, когда выполним антикоррупционные условия этих кредитов.

Сейчас хорошо бы дать положительные сигналы людям – наведя порядок на таможне, в налоговой, с НДС. Тогда мы имели бы не минус 6,5% ВВП, как мы прогнозируем сейчас, а минус 2-3 и даже могли бы воздержаться от рецессии по итогам года.

– Но все движется по негативному сценарию?

– Да, это минус 10-12% ВВП, у двух третей компаний заканчиваются запасы в начале мая, они минимизируют свои расходы, однако в ожидании окончания карантина сжигают свои ресурсы. Хотя этого делать не надо. Ожидания по отраслям минус 20-70% падения. В первую очередь это ивент-индустрия, выставочная. В туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесе падение может достигать и 90%. Поэтому карантин стоит делать прагматичным как можно быстрее, чтобы бизнес мог начать работать, а экономика запускаться.

Карантин в Украине Обозреватель

Нас ждет безумная безработица. Если сейчас у нас 1,5 млн официальных и скрытых безработных, то реально будет где-то 3-4 миллиона. И это при условии, что из Европы вернулась лишь небольшая часть наших трудовых мигрантов. Нам очень трудно восстанавливать экономику и выходить из этого состояния.

– Через год уже забудем о кризисе или нет?

– Через год – нет. Это гораздо глубже ситуация, чем та, что у нас была в 2014-м. Война с Россией не закончилась, карантин спровоцировал экономический Иловайск. Но экономика восстановится, однако не у всех и не везде. Президент должен показать, за счет чего Украина станет сильнее в 2021 году. Пока сигналов нет. Поэтому в 2021 году мы не выйдем из этого кризиса, и не восстановимся. По прогнозам МВФ в 2020-м потеряем 7,7%, а в следующем году будет рост плюс 5%. То есть мы отыграем где-то половину падения. Но это не восстановление экономики, а существование в минусах. Тем более, что мир будет восстанавливаться быстрыми темпами, а мы опять не предложим ему ничего.

– А что мы можем предложить?

– Например, стать ключевым партнером Африки. Это отличный рынок, больше рынка ЕС, менее всего пострадал от кризиса и будет иметь дефицит определенных товаров. Мы могли бы усилить наши позиции с Китаем и запартнериться намного лучше, если бы показали свою проактивную позицию. Не пользуясь этим, мы имеем добавленный к мировому кризису внутренний экономический, а теперь еще и политический и социальный кризис. Президент теряет монобольшинство в парламенте и не может продвигать решения. Он вынужден искать партнеров в других фракциях. К тому же есть тотальный реванш в системе судопроизводства, многие СМИ продвигают олихархические интересы.

– Вирус поддасться ручному контролю и удастся ли людям не допустить хаоса и даже новой войны?

– Я больше жду противостояния между США и Китаем. Штаты теряют свою доминирующую позицию в мире, а китайская модель в такой кризисный период показывает определенное преимущество. У нее нет будущего в горизонте 15-20 лет, но в период перехода она может продемонстрировать сильные позиции.

Я уверен, что в ближайшее время Китай будет первой страной, которая получит вакцину. В общем, та страна, которая первой ее получит, будет иметь и ментальное преимущество, и политическое, и экономическое в войнах с вирусом и за рынки.

Я уверен, что люди справятся, потому что вирус показывает не такую уж и высокую смертность. В мире гораздо больше зараженных, чем показывает официальная статистика, следовательно коэффициент смертности является намного меньше. И это не просто смертность, а ускорение смертности будущих периодов. Думаю, что в следующем году она будет меньше, потому что в этом году, к сожалению, умрут те, кто статистически мог умереть в следующие несколько лет.

Бесспорно, люди справятся с коронавирусом, это не самая страшная проблема. Мы будем жить с ним долго – как живем в мире с гриппом. Большая проблема в том, что мы не знаем, с чем столкнулись в целом. А это глобальные изменения, вызванные технологическим прогрессом, изменением потребительских ценностей и экологией. За 5-10 лет будем жить в принципиально другой реальности.

– Хотите сказать, что мир накроет еще более агрессивный вирус?

– Неважно, что будет, важно, как люди к этому готовятся. Оказалось, что в целом люди не готовы к другим катастрофам, у нас нет доверия к международным организациям. В случае Украины мы боимся не того, чего должны были бы бояться. Можем остаться в старом мире, а соседние страны пойдут в новый. Когда МВФ кредитует многие страны мира на десятки миллиардов долларов, Украина не может реализовать даже простые программы на несколько миллиардов.

Оказалось, что власть больше интересуют медийные рейтинги, рейтинги поддержки, результаты социсследований, а не смыслы стратегий. Нет ни команды, ни смыслов. Пока возлагаю надежды на премьера, он сотрудничает с аналитическими центрами и ищет решение как для безопасности и здоровья нации, так и для восстановления экономики. Уверен, выход найдется.