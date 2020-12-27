Президент Словакии и премьер Чехии сделали прививку от COVID-19 в прямом эфире. Видео

В воскресенье, 27 декабря, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вакцинировался от коронавируса в прямом эфире.

Видео размещено на сайте IDNES. Днем раньше на такой же шаг пошла президент Словакии Зузана Чапутова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Чехии в первую очередь вакцину от опасной инфекции получат медики, работающие с зараженными COVID-19. Вместе с ними в Центральном военном госпитале в Праге привился и глава чешского правительства. Также в этот день вакцинировалась 95-летний чешский ветеран Второй мировой войны Эмили Репикова.

Трансляцию о вакцинации от COVID-19 Чапутовой вел словацкий телеканал TA3.

Первой из всех стран ЕС массово прививать своих граждан от коронавируса начала Венгрия – 26 декабря. Сначала здесь запланировано вакцинировать медиков, которые борются с COVID-19 и лечат больных в Будапеште. Первой полученной партии препарата Pfizer хватит для 4875 человек.

Как сообщил OBOZREVATEL, в странах Европы с воскресенья, 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом производства Pfizer и BioNTech. Это единственная вакцина, одобренная для использования регулирующими органами ЕС.

Вакцинация является добровольной и бесплатной. На указанную дату она проходила среди людей из групп риска во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других. Одновременно с началом прививочной кампании в Европе предупредили об опасности мошенничества: объявления о якобы продаже вакцины уже появились в сети.