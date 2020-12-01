Зеленский обратился к украинцам в годовщину референдума за независимость

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с годовщиной проведения Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, на котором общество выбрало независимость для Украины.

Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства. Он призвал соотечественников работать ради процветания страны, прекратив дискуссии вокруг темы "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину".

По мнению президента, слово "Независимость" нужно писать с большой буквы в знак уважения к тем, кто веками боролся за нее.

"Впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: "А что, разве может быть как-то иначе?" На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может", – написал он.

Впоследствии украинцы поняли, что провозглашение независимости не означает окончательного завершения борьбы – ее надо защищать с оружием в руках, подчеркнул Зеленский.

По его мнению, в Украине есть все необходимое, чтобы уже вскоре стать мощной и конкурентоспособной страной.

"Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого усилия", – уточнил президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в субботу, 28 ноября, президент Украины и его жена Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.

Они посетили памятный знак жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве и установили возле него композиции из пшеничных колосьев.