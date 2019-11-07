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7 ноября • обновлено в 19:58
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"Президент не доживет": Зеленский выступил с неожиданным обращением к украинцам

21.9т Читать материал на украинском

Владимир Зеленский напомнил, чем активно пугали украинцев до и после избрания его президентом Украины.

Зеленский дал новое интервью, прокатившись за рулем автомобиля. Президент отметил, что несмотря на все опасения, дела в стране не ухудшились.

"Я хочу напомнить. Нам говорили о чем? Смотрите, этот президент не доживет до октября. Это правительство будет существовать максимум два месяца. Нам говорили, что доллар будет по сто, что все международные партнеры от нас отвернутся, что мы не сможем привлечь ни одного инвестора в Украину. Ничего из этого не произошло. Все нормально", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский намерен сделать выводы по народным депутатам от "Слуги народа" до конца текущего года. Президент обратил внимание, что внимательно следит за "новыми лицами" в парламенте и признал наличие определенных проблем во фракции.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Порошенко -единственно настоящий Президент.
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Sam Grysha
Sam Grysha
Международные партнеры уже отвернулись, инвестиций нет и это правда, доллар будет минимум по 40, если прекратит миссию МВФ.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Этот ублюдок,что издевается????
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