"Президент не доживет": Зеленский выступил с неожиданным обращением к украинцам

Владимир Зеленский напомнил, чем активно пугали украинцев до и после избрания его президентом Украины.

Зеленский дал новое интервью, прокатившись за рулем автомобиля. Президент отметил, что несмотря на все опасения, дела в стране не ухудшились.

"Я хочу напомнить. Нам говорили о чем? Смотрите, этот президент не доживет до октября. Это правительство будет существовать максимум два месяца. Нам говорили, что доллар будет по сто, что все международные партнеры от нас отвернутся, что мы не сможем привлечь ни одного инвестора в Украину. Ничего из этого не произошло. Все нормально", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский намерен сделать выводы по народным депутатам от "Слуги народа" до конца текущего года. Президент обратил внимание, что внимательно следит за "новыми лицами" в парламенте и признал наличие определенных проблем во фракции.

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