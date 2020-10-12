Президент МАУ в день рождения сообщил о заражении коронавирусом

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 12 октября, в свой 57-й день рождения, отметив, что болеет уже девятые сутки.

При этом, по словам Дыхне, никто из его близких COVID-19 не инфицировался. У топ-менеджмента МАУ инфекции также не обнаружили.

"Встречаю свой день рождения в одиночестве в самоизоляции. Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с COVID-19, из которых почти неделю провел в Александровской больнице. Что же, вирус повел себя со мной коварнее, чем с большинством людей в моем окружении, кто перенес его бессимптомно или с минимальными симптомами", – рассказал он.

По словам Дыхне, ему резко стало плохо, температура поднялась до 38,9 и несколько дней не опускалась до нормальной. Также он чувствовал сильную усталость и слабость, потерял аппетит, четко не различал вкусовые качества.

Дыхне добавил, что Александровская больница переполнена, а "врачи и медсестры работают на пределе физических возможностей".

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 12 октября в Украине официально подтверждены 265 454 случая коронавирусной инфекции. Из них 4420 – обнаружены за прошедшие сутки. Наибольшее количество случаев коронавируса 11 октября зарегистрировано в Харьковской области – 741, Сумской – 418, Полтавской – 244, Хмельницкой – 219 и Киевской – 213.