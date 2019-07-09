"Президент Люксембурга!" У Зеленского снова публично оконфузились

У президента Украины Владимира Зеленского допустили новую ошибку, перепутав должность президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Его неправильная цитата появилась на сайте главы государства. Так, пресс-служба передала слова, которые президент Еврокомиссии сказал после саммита Украина-ЕС 8 июля, исказив их.

"Когда я был президентом своего государства, президентом Европейской комиссии каждый раз упоминалась коррупция. Она была в центре всех дискуссий. Мне хотелось бы, чтобы на этот раз Украина, имея нового президента, решительно смогла искоренить коррупцию. Эта большая нация заслуживает будущего без коррупции", – процитировали Юнкера.

Скриншот

Скриншот

Примечательно, что президентом своей страны – Люксембурга – он никогда не был. Юнкер возглавлял правительство с 1995 по 2013 год. Поста президента же в Люксембурге вовсе не существует, поскольку государством, которое является конституционной монархией, правит Великий герцог.

Зеленский и Юнкер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на сайте Офиса президента Зеленского перепутали столицу Канады Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.

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