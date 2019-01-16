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Президент Грузии устроила Украине ''бойкот'' из-за Томоса: что случилось

1.3тЧитать материал на украинском

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не может поздравить Православную церковь Украины с получением Томоса.

Об этом она написала в своем Twitter, отметив, что от себя лично она могла бы "легко поздравить ПЦУ, учитывая общую историю с Украиной, и это было бы естественно, но, как ответственный президент не может этого сделать".

"Как президент я несу большую ответственность. Если наш патриархат опасается каких-то последствий, я не могу ухудшать ситуацию", - подчеркнула она.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

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Отметим, Грузинская церковь боится, что если поддержит ПЦУ, РПЦ может официально отобрать из ее подчинения территории Абхазии и Южной Осетии. Они неподконтрольны ГПЦ фактически, но РПЦ признает эти регионы канонической территорией Грузинской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грузинская православная церковь выразила свою поддержку автокефальной поместной Православной церкви Украины, однако воздержалась от принятия официального решения.

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Саломе Зурабишвили
Место
Грузия
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