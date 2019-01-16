Президент Грузии устроила Украине ''бойкот'' из-за Томоса: что случилось

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не может поздравить Православную церковь Украины с получением Томоса.

Об этом она написала в своем Twitter, отметив, что от себя лично она могла бы "легко поздравить ПЦУ, учитывая общую историю с Украиной, и это было бы естественно, но, как ответственный президент не может этого сделать".

"Как президент я несу большую ответственность. Если наш патриархат опасается каких-то последствий, я не могу ухудшать ситуацию", - подчеркнула она.

Саломе Зурабишвили Эхо Кавказа

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I cannot aggravate the situation — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 января 2019 г.

Отметим, Грузинская церковь боится, что если поддержит ПЦУ, РПЦ может официально отобрать из ее подчинения территории Абхазии и Южной Осетии. Они неподконтрольны ГПЦ фактически, но РПЦ признает эти регионы канонической территорией Грузинской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грузинская православная церковь выразила свою поддержку автокефальной поместной Православной церкви Украины, однако воздержалась от принятия официального решения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!