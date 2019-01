Президент Грузии устроила Украине ''бойкот'' из-за Томоса: что случилось

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не может поздравить Православную церковь Украины с получением Томоса.

Об этом она написала в своем Twitter, отметив, что от себя лично она могла бы "легко поздравить ПЦУ, учитывая общую историю с Украиной, и это было бы естественно, но, как ответственный президент не может этого сделать".

"Как президент я несу большую ответственность. Если наш патриархат опасается каких-то последствий, я не могу ухудшать ситуацию", - подчеркнула она.

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I cannot aggravate the situation