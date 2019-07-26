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"Президент, глава ОПУ и премьер-министр": Богдан опубликовал провокативное фото

17.7т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан разместил в сети шуточный пост, в котором назвал актера, управляющего студией "Квартал 95" Евгения Кошевого следующим премьер-министром.

Соответствующий снимок из Одессы, куда глава государства прибыл 26 июля, появился на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на фото Богдан запечатлен втроем с Зеленским и Кошевым. "Президент, глава ОП и премьер-министр", – подписал он.

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Кошевой, Богдан и Зеленский

Кошевой, Богдан и Зеленский

Facebook Андрея Богдана

Украинцы бурно отреагировали на пост Богдана. "Мы так и знали!", "Еще те тролляки", "Лучшая команда", "Ну премьер-министр так премьер-министр", "Давай же, ну давай, назначай лысого, ты же этого хочешь", "Жека, недавно главным в "Квартале" стал, а вы ему "премьера". Кто вас троллить будет со сцены?", "А на заднем плане не спикер ли виднеется?", "Кошевой следующий президент!" – написали в комментариях.

Часть же пользователей не оценили шутку Богдана. "Это не представление, хватит шутить!", "Новая власть "без кумовства", – отметили они.

Нашлись и те, кто предложил Кошевому другую должность: "А разве это не мер Киева?" Пользователи припомнили комику его пародии на Виталия Кличко.

"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото
"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото

Отреагировал в своем Telegram-канале и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Могут себе позволить прикалываться. А вдруг правда? Все же в их руках", – написал он.

"Президент, глава ОПУ и премьер": Богдан опубликовал провокативное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущего визита в Одессу Зеленский искупался в Черном море в красных шортах и вызвал ажиотаж в сети.

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский Евгений Кошевой
Место
Украина
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Еще "кумовья" будут считаться лучшим вариантом.
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Sidorenko Ivan
Sidorenko Ivan
Зеленский с Богданом как два голубка - никуда друг без друга. Надеюсь что хоть в туалет они ходят отдельно. P.S. Пятница вроде рабочая, а прЗЕдент с середины дня в Одессе прохлождался.
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