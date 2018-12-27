Преждевременная смерть: озвучена неожиданная причина

Специалисты из американского Университета Райс назвали причину преждевременной смерти.

Так, фатальным фактором стала потеря супруга, чаще всего именно вдовцы и вдовы составляют наибольший процент в данной статистике, передает MedikForum.

Депрессия и меланхолия, подавленное психологическое состояние приводят к изменениям по всему организму. В итоге падает сопротивляемость к различным вирусам, организм буквально "атакуют" заболевания.

Согласно данным ученых, во время изучения причин смерти были обследованы 99 человек, чьи близкие умерли в среднем за три месяца до исследований. Анализ крови показал наличие у испытуемых с тяжелым ментальным состоянием большого количества воспалительных процессов.

Иллюстрация "АиФ"

При этом в анализах людей, менее трагически переживающих потерю спутника жизни или близкого человека, этот процент значительно ниже.

Статистика заболеваний подтверждает выводы медиков, что именно у вдовцов и вдов наблюдается повышение процента болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям, впавших в депрессию после смерти родных и близких.

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