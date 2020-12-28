Читаешь иногда у вменяемых вроде людей: "Мы - худшеегосударство, мы - страна воров и батраков"... При том, никто ни при каких обстоятельствах не скажет: "Я - вор, неплательщик налогов, дурак" и т. д, то есть такая дама или господин себя ворами или батраками не считают, это они – обо всех других, они – цацы..

Очень злят подобные посты, во-первых, потому, что такие цацы (бездоказательно) бросаются дерьмом во всех ихнас, в каждого из нас в отдельности. Во-вторых, повторяют нарративы ольгинскй троллей о "failed state" действуют строго по принципам теории войны Сунь-Цзы, где, как все уже знают, в частности рекомендуется всячески унижать народ, против которого ведут войну...

Прежде чем писать, что Украина - самая-самая-самая – разуйте глаза, и посмотрите на соседей, или попробуйте сказать: я, имярек – вор и коррупционер ".

То-то и оно.

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