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15 сентября • обновлено в 14:02
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"Превышение красоты": жена Зеленского вызвала ажиотаж фото с Кунис

1.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский его супруга Елена встретились в неформальной обстановке с парой голливудских актеров – Милой Кунис и Эштоном Кутчером.

Об этом рассказала в Instagram первая леди Украины, показав фото, вызвавшие ажиотаж в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Приятное знакомство, оживленный разговор и истинное удовольствие от общения", – написала Зеленская.

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Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Instagram Елены Зеленской

Пользователи пришли в восторг от фото. "Две любимых леди на одном фото", "Елена Зеленская и Мила Кунис на одном фото – это превышение нормы красоты", "Красивые люди", – написали в комментариях.

"Превышение красоты": жена Зеленского вызвала ажиотаж фото с Кунис
"Превышение красоты": жена Зеленского вызвала ажиотаж фото с Кунис
"Превышение красоты": жена Зеленского вызвала ажиотаж фото с Кунис
"Превышение красоты": жена Зеленского вызвала ажиотаж фото с Кунис

Отметим, Кунис родом из Украины, и она приехала в Киев вместе со своим мужем, чтобы выступить на форуме Ялтинской Европейской стратегии. В рамках мероприятия и состоялась ее встреча с украинским президентом.

Зеленский также поделился подробностями общения в Facebook. "Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Кутчером. Имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", – написал президент.

Как отметила в общении с журналистами Кунис, президент Украины – интересный, умный и преданный делу человек. Она с ним беседовала о политике, технологиях, гендерном равенстве, превращении Украины в туристический привлекательную страну.

Кутчер же в свою очередь выразил предположение о возможности для Украины стать технологичной сверхдержавой. Кроме того, он похвалил Зеленского и его супругу Елену за хороший английский язык.

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Instagram Елены Зеленской

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Instagram Елены Зеленской

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Instagram Елены Зеленской

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Instagram Елены Зеленской

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Зеленский с женой встретились с Кунис и Кутчером

Instagram Елены Зеленской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кунис выступила на форуме YES, сделав трогательное заявление о войне в Украине.

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Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская Мила Кунис Эштон Катчер
Место
Украина
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