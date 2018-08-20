Превратится в пустыню: Украине предсказали печальное будущее

Приморские области Украины в будущем могут превратиться в пустыню.

Об этом рассказала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская, пишут "Факты". Ученая напомнила, что в Херсонской области уже находится самая большая в Европе пустыня — Олешковские пески.

"Вокруг нее посажен самый большой в мире рукотворный лес, который сдерживает продвижение песков. К сожалению, пожары и браконьерские вырубки наносят серьезный ущерб этому лесу. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он исчез, ведь если это произойдет, то глобальное потепление поможет пустыне увеличиться", — предупредила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, климат в Украине пока остается умеренно континентальным, однако некоторые колебания все же наблюдаются.