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"Превратить воинов в пленных": Порошенко предупредил об ударе в спину ВСУ

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Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", в составе которой профессиональные военные, добровольцы и волонтеры, в новом парламенте будет защищать украинскую армию и точно не позволит прокремлевской пятой колонне нанести удар в спину нашим военным.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии заявил во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево, сообщает официальный сайт политсилы.

"Есть вещи, которые мне сейчас не нравятся. Отменили парад. Кому он мешал? Хотят на сто тысяч сократить армию – разве мы позволим им это сделать во время войны? Хотят запретить армии стрелять в ответ – это значит превратить наших воинов в пленных, которые будут на линии фронта. Это называется реванш", – подчеркнул Порошенко.

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Встреча Порошенко с ветеранами АТО в Мукачево

Встреча Порошенко с ветеранами АТО в Мукачево

https://eurosolidarity.org

По его словам, единственный выход в сложившейся ситуации проголосовать на внеочередных парламентских выборах 21 июля за "ЕС", поскольку активисты, волонтеры и ветераны в ее составе будут "горой стоять" за украинскую армию.

"И когда в парламенте будут Михаил Забродский, Алексей Петров, Андрей Карпов "Полтава", Яна Зинкевич, которая основала "Госпитальеры" и другие добровольцы, ветераны и волонтеры – я уверен, что мы никому не позволим нанести армии удар в спину", – отметил Порошенко.

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Встреча Порошенко с ветеранами АТО в Мукачево

Встреча Порошенко с ветеранами АТО в Мукачево

https://eurosolidarity.org

Он поблагодарил бойцов за мужество и настоящий патриотизм. "Мы должны реформировать Украину, защитить ее, сохранить государство. Сохранить армию, потому что армия сейчас находится под огромным давлением. В 2014 году ребята, которые были мобилизованы на фронте получали 600 гривен – это было неправильно. Мы сделали все от нас зависящее, и теперь они получают 29 000 гривен на линии фронта – и это правильный выбор государства", – подчеркнул лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал о причинах ненависти России к Украине. По его словам, наша страна никогда не позволит безнаказанно реализовывать на своих территориях имперские сценарии Кремля.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Петр Алексеевич просераем все чего добились((
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Себостьян Прейро, А че вы добились с Петей поросенковым?
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Serov Oleg
Serov Oleg
когда же эта мерзкая вонючая свинья-гуру 4-5% иди.отов заткнется
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Нарід дуже прозомбували нав"язливою брехнею від ворожих ЗМІ і він став недостойним свого Президента. Шановний П. Порошенко - лідер світового масштабу. З Божою допомогою і разом з ним ми-українці-демократи будем з Перемогою!
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