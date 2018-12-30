''Превратить в дикое поле!'' Известный композитор ''рассекретил'' планы США на Украину

Украину уничтожают по некой системе американцев под названием "план Моргентау", превращая в село.

Такое заявление в эфире телеканала "Наш" сделал украинский композитор Владимир Быстряков (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По его словам, этот план нацелен на сокращение вузов и школ в Украине, ликвидацию бюджетной формы обучения. Изначально он был создан для того, чтобы обанкротить послевоенную Германию.

"Украина стремительно превращается в аграрную страну. Сельское хозяйство официально объявлено драйвером экономики, архаизация всех отраслей жизни, начиная с упора на АПК (агропромышленный комплекс), фактически является основой на текущие идеологии. Это из нас делают "кугутов" провинциальных", – сказал композитор.

Владимир Быстряков скриншот

По его словам, это якобы выдается за официальную культуру, а из украинцев "выбивают городскую культуру и русский язык".

"Потому что он не вписывается в парадигму "плана Моргентау", – добавил Быстряков, сказав, что из украинцев хотят сделать рабов.

Также композитор отметил, что граждане уезжают работать за границу и не развивают собственную экономику. По мнению Быстрякова, безвиз с ЕС якобы нацелен на то, чтобы "превратить страну в дикое поле между Европой и Россией".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Быстрыков обзывал стремление к автокефалии УПЦ "предательством" и "изменой своей души".