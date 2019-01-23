"Превратили в Мухосранск": показано настоящее лицо Крыма при России

Россия превратила центральный город оккупированного Крыма Севастополь в пыльное, замусоренное захолустье.

Об этом пишет издание "Примечания". Согласно данным журналистов, крымчане оплатили уборку города, однако дворников, как и чистоты на улицах города не видно.

"Это мы позволяем обдирать себя, как баранов и позволяем превращать наш город в Мухосранск, за который стыдно. Приезжие только отмечают, что в Севастополе как-то грязновато для "сакрального места" и думают, что великому городу не повезло с жителями", — говорят в СМИ.

Также журналисты узнали, что крымчане платят за то, что город якобы убирают моющие и подметальные машины.

"Грязь на тротуарах вдоль основных проспектов города выглядит не так отталкивающе, как кучи мусора на других улицах. Поэтому мы уже привыкли ее не замечать. Но именно так появляется общее ощущение серости, запущенности, неопрятности города, — пишут в СМИ.

При этом, по данным журналистов, на "уборку" Севастополя в 2018 году пошло 280 млн рублей.

Севастополь Примечания

Севастополь Примечания

Севастополь Примечания

Севастополь Примечания

Севастополь Примечания

Севастополь Примечания

Севастополь Примечания

Севастополь Примечания

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного россиянами Крыма массово жалуются на так называемые власти и последствия их деятельности. Утопает в грязи не только Севастополь, но и Керчь.

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