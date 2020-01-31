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31 января • обновлено в 12:24
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"Превращает врага в молекулы": ВСУ похвастались мощной работой артиллерии. Яркое видео

1.3т
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В сети появились зрелищные видео с работой украинской артиллерии. На кадрах запечатлены сложные маневры танка, а также ведение огня из артиллерийской установки.

Роликами поделилась на своей странице в Facebook 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Танк ВСУ

Танк ВСУ

Скриншот видео

Танк ВСУ

Танк ВСУ

Скриншот видео

Работа артиллерии

Работа артиллерии

Скриншот видео

"Танк – страшная сила! И только человек дарит "железу" душу! Танк поднимает настроение своим и превращает врага в молекулы! Танк заставляет остановиться и вскинуть руку в приветствии: "Давайте, пацаны!". Танкисты давно стали кастой, а не мазутом, потому что создали новые легенды казацкого духа! А вы уже видели танец "бронированной конницы"? Работа должна приносить удовольствие и атата врагам!" – написали защитники Украины под зрелищными роликами.

Танки ВСУ

Танки ВСУ

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС на Луганщине 46 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ провела масштабные учения для оттачивания боевого мастерства защитников и показала зрелищные фото подготовки.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тег
Вооруженные силы Украины
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Lipeckiy Dmitry
Lipeckiy Dmitry
Совковое старье под сомнительно свежей краской и громкими лозунгами.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Все вооружение середины прошлого века, а почему не хвастаетесь мощщными выстрелами боевых катапульт, кои мечут пудовые камни на 1000 локтей.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Показуху на молекулы разложили. Клоуны бездарные.
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