"Превращает врага в молекулы": ВСУ похвастались мощной работой артиллерии. Яркое видео

В сети появились зрелищные видео с работой украинской артиллерии. На кадрах запечатлены сложные маневры танка, а также ведение огня из артиллерийской установки.

Роликами поделилась на своей странице в Facebook 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Танк ВСУ Скриншот видео

Танк ВСУ Скриншот видео

Работа артиллерии Скриншот видео

"Танк – страшная сила! И только человек дарит "железу" душу! Танк поднимает настроение своим и превращает врага в молекулы! Танк заставляет остановиться и вскинуть руку в приветствии: "Давайте, пацаны!". Танкисты давно стали кастой, а не мазутом, потому что создали новые легенды казацкого духа! А вы уже видели танец "бронированной конницы"? Работа должна приносить удовольствие и атата врагам!" – написали защитники Украины под зрелищными роликами.

Танки ВСУ Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС на Луганщине 46 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ провела масштабные учения для оттачивания боевого мастерства защитников и показала зрелищные фото подготовки.

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