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5 января • обновлено в 19:00
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"Прецедент Албана": В России намекнули на признания Украиной Крыма частью РФ

3.4т
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Российский пропагандист Дмитрий Ермолаев считает, что скандал со шведским певцом Dr.Alban, свидельствует о де-факто признании Украиной Крыма частью России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, назвав историю с пересечениям украинской границы иностранцем, бывавшим в Крыму, прецедентом.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

24 канал

"Прецедент Албана. Собственно, признание Украиной Крыма российским де-факто началось", – считает пропагандист, которого часто связывают с российским Министерством иностранных дел.

Новости
"Зеленскому безразличен Крым": у Порошенко отреагировали на скандальный приезд Dr. Alban

Напомним, певец Dr.Alban, который выступал в оккупированном Крыму, после чего побывал в Украине, выступив на новогоднем шоу "Вечерный Квартал", в своем Instagram написал, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента Владимира Зеленского". После поднявшегося скандала 5 января в Украине, он отредактировал свой пост, удалив эти слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от партии "Европейская Солидарность" подготовили ряд запросов в СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нарушении законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма и публично называют полуостров спорной территорией.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Крым
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не выходя из многодневного запоя, не приходя в сознание, не вынимая лицо из салата, плюясь горошком, майонезом и кусочками колбасы, Димка Ермолаев заявил :- "Чуваки, всё ништяк, Украина признала Крым ,ик-ик, Российским "
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: Севастополь-Одесса. Шокирующее сравнение цен. Почему на Украине продукты в разы дороже?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Мы когда с товарищами отдыхали в буковеле в позапрошлом году, то снятых шл.юх (украиночки, ням-ням) на кураже заставляли испражняться на флаг украинский, они бухие, срали и ржали с этого) ну накинули им по 500 гривен сверху. А вы тут про уважение во всем мире. Не встречал нигде таких продажных как украинцы.С ментами и пограничниками за деньги такие дела делали, шо атас. И вот шл.юх гадящих вспомнил) нет у вас будущего, вислоухие
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Добрыня .
Добрыня .
Franta Bonanta, Въезд в Украину мужчинам до 60 лет без приглашения запрещён и свои домыслы можешь рассказывать своим собутыльникам.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Franta Bonanta, Тебе, гн-уси ка-ца-пс-кой, такие истории слагать - как два пальца об асфальт (пардон, ты пальцы свои об#ерать привык - из пасквиля видно). Мы видели на видео как ка-ца-пы и чеченцы убирают мусор триколорами в Волгограде и Грозном. Вам даже проституток не нужно - сами с#ете на свою аквафрешную тряпку.
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