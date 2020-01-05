"Прецедент Албана": В России намекнули на признания Украиной Крыма частью РФ

Российский пропагандист Дмитрий Ермолаев считает, что скандал со шведским певцом Dr.Alban, свидельствует о де-факто признании Украиной Крыма частью России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, назвав историю с пересечениям украинской границы иностранцем, бывавшим в Крыму, прецедентом.

Аннексия Крыма 24 канал

"Прецедент Албана. Собственно, признание Украиной Крыма российским де-факто началось", – считает пропагандист, которого часто связывают с российским Министерством иностранных дел.

Напомним, певец Dr.Alban, который выступал в оккупированном Крыму, после чего побывал в Украине, выступив на новогоднем шоу "Вечерный Квартал", в своем Instagram написал, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента Владимира Зеленского". После поднявшегося скандала 5 января в Украине, он отредактировал свой пост, удалив эти слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от партии "Европейская Солидарность" подготовили ряд запросов в СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нарушении законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма и публично называют полуостров спорной территорией.

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