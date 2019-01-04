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Подкупы, ''грязь'' и манипуляции: раскрыты нюансы выборов президента Украины

1.1тЧитать материал на украинском

Президентские выборы 2019 года будут такими же "грязными", как и все предыдущие. Подкуп избирателей и использование админресурса снова выйдут на первое место.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил финансист Василий Горбаль. Он подчеркнул, что по итогам голосования у украинского общества останется очень много претензий к избирательному процессу.

"Административное давление, подкупы от различных политических сил. Это уже стало нормой нашей политической жизни. Единственное, что теперь это упаковывается в такую форму, чтобы нельзя было через суд предъявить никаких претензий. Когда не от кандидата идет подкуп, а от политической партии и т.д. Но это происходит всегда", – заверил Горбаль.

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Он также считает, что огромное количество мелких кандидатов, которые не смогут обеспечить защиту своих результатов на выборах, приведет к массовым заявлениям о нарушениях процесса голосования.

"Но я бы отметил заявление Авакова, хотя и запоздавшее где-то на год. О том, что государство будет решительно противодействовать всем псевдоорганизациям, милитаризованным и прочим, при их вмешательстве в выборы. Например, когда два кандидата являются на избирательный участок с "группами поддержки" – мы это уже видели", – напомнил финансист.

Выборы президента в Украине

Выборы президента в Украине

Кроме того, Горбаль добавил, что закон о выборах дал новую возможность манипуляций на выборах. Теперь удостоверение журналиста дает возможность принять участие в выборах в качестве наблюдателя. Это приводит к массовому появлению псевдоСМИ, которые будут использоваться кандидатами для давления на избирательные участки.

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Темы
Выборы президента Украины 2019Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Василий Горбаль
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Ну как Юлия Владимировна обойдется без махинаций на выборах,,,?
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