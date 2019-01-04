Подкупы, ''грязь'' и манипуляции: раскрыты нюансы выборов президента Украины

Президентские выборы 2019 года будут такими же "грязными", как и все предыдущие. Подкуп избирателей и использование админресурса снова выйдут на первое место.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил финансист Василий Горбаль. Он подчеркнул, что по итогам голосования у украинского общества останется очень много претензий к избирательному процессу.

"Административное давление, подкупы от различных политических сил. Это уже стало нормой нашей политической жизни. Единственное, что теперь это упаковывается в такую форму, чтобы нельзя было через суд предъявить никаких претензий. Когда не от кандидата идет подкуп, а от политической партии и т.д. Но это происходит всегда", – заверил Горбаль.

Он также считает, что огромное количество мелких кандидатов, которые не смогут обеспечить защиту своих результатов на выборах, приведет к массовым заявлениям о нарушениях процесса голосования.

"Но я бы отметил заявление Авакова, хотя и запоздавшее где-то на год. О том, что государство будет решительно противодействовать всем псевдоорганизациям, милитаризованным и прочим, при их вмешательстве в выборы. Например, когда два кандидата являются на избирательный участок с "группами поддержки" – мы это уже видели", – напомнил финансист.

Выборы президента в Украине

Кроме того, Горбаль добавил, что закон о выборах дал новую возможность манипуляций на выборах. Теперь удостоверение журналиста дает возможность принять участие в выборах в качестве наблюдателя. Это приводит к массовому появлению псевдоСМИ, которые будут использоваться кандидатами для давления на избирательные участки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.

Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.

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