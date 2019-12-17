"Пресвятая погорелица": "Квартал 95" снова спел песню о Гонтаревой. Видео

Артисты "Квартала 95" снова на концерте спели про бывшего главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву.

На этот раз "кварталовцы" "просили прощения" у экс-главы НБУ. Видео с концерта в Facebook опубликовала пресс-.секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця", – прозвучало со сцены.

После того, как Евгений Кошевой спел песню, артисты передали Гонтаревой "пламенный привет".

"Украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне", – добавил со сцены Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

Позже Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".

При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".

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