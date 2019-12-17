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17 декабря • обновлено в 06:44
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"Пресвятая погорелица": "Квартал 95" снова спел песню о Гонтаревой. Видео

2.1т
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Артисты "Квартала 95" снова на концерте спели про бывшего главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву.

На этот раз "кварталовцы" "просили прощения" у экс-главы НБУ. Видео с концерта в Facebook опубликовала пресс-.секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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"У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця", – прозвучало со сцены.

После того, как Евгений Кошевой спел песню, артисты передали Гонтаревой "пламенный привет".

"Украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне", – добавил со сцены Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

  • Позже Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".

  • При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Евгений Кошевой Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Крутвя песня це вона все захмарила
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ай-а-ай, какой цинизм! А главное, где новость о том, как это выступление "взорвало сеть", а Порошенко с Геращенкой дали "и мощный", Уася, ответ 95-му кварталу.
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