Преступления против Майдана: суд арестовал экс-заместителя главы СБУ

Общество 17:00, 17.04.2020

Печерский районный суд г. Киева объявил меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя главы СБУ – руководителя Антитеррористического центра при СБУ, который подозревается в совершении тяжких преступлений против "майдановцев" в феврале 2014 года.

Решение было принято по ходатайству прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах, сообщает пресс служба Офиса Генерального прокурора

Площадь в Украине
"Фокус"

"Решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск", – говорится в сообщении.

Отметим, что во времена Майдана первым заместителем председателя Службы безопасности Украины был Владимир Тоцкий (30 октября 2013 года - 26 февраля 2014).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который когда-то представлял в суде интересы експрезидента беглого Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Я прошу прощения!" В Кропивницком трогательно попрощались с погибшим в Донбассе защитником Украины. Фото

Киев – на первом месте в мире по загрязнению воздуха: карта "отравленных" районов

Шастают в церковь и штурмуют магазины: в охваченных коронавирусом Черновцах поднялся ажиотаж

Закрывайте окна! Киев затянуло гарью из Чернобыльской зоны

Украинцам грозит массовая безработица из-за коронавируса: что ждет рынок труда