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17 апреля • обновлено в 17:38
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Преступления против Майдана: суд арестовал экс-заместителя главы СБУ

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Печерский районный суд г. Киева объявил меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя главы СБУ – руководителя Антитеррористического центра при СБУ, который подозревается в совершении тяжких преступлений против "майдановцев" в феврале 2014 года.

Решение было принято по ходатайству прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах, сообщает пресс служба Офиса Генерального прокурора

Площадь в Украине

Площадь в Украине

"Фокус"

"Решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск", – говорится в сообщении.

Отметим, что во времена Майдана первым заместителем председателя Службы безопасности Украины был Владимир Тоцкий (30 октября 2013 года - 26 февраля 2014).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который когда-то представлял в суде интересы експрезидента беглого Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР.

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Тема
Евромайдан
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Печерский суд
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Преступление против майдана? Кто убивал под шумок майдана - амнистия. Кто защищал закон и порядок - тюрьма.... Страна непуганых идиотов.
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