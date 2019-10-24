В поезде "Укрзалізниці" оставили подарок из "ЛНР". Фото

В поезде "Укрзалізниці" 046Д "Лисичанск-Ужгород" заметили кроссворды, напечатанные в так называемой Луганской народной республике.

Неожиданную находку в вагоне обнаружил житель Львова Фридрих Ефимовский, который ехал в Карпаты. О ней мужчина рассказал в своем Facebook, уточнив детали в комментариях под постом.

"Кроссворды в поезде "Лисичанск-Ужгород". Нашли на столике. Проводница, кстати, украиноязычная была", – заявил он.

Facebook Фридриха Ефимовского

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Отметим, что ООО "Пресс-экспресс" зарегистрировано в 1997 году в городе Луганск по адресу ул. Ватутина, 89А. Владельцем предприятия по данным на 24 апреля 2018 была некая Любовь Куличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на оккупированный Луганск из украинских БПЛА было сброшено несколько тысяч патриотических открыток.

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