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24 октября • обновлено в 16:41
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В поезде "Укрзалізниці" оставили подарок из "ЛНР". Фото

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В поезде "Укрзалізниці" 046Д "Лисичанск-Ужгород" заметили кроссворды, напечатанные в так называемой Луганской народной республике.

Неожиданную находку в вагоне обнаружил житель Львова Фридрих Ефимовский, который ехал в Карпаты. О ней мужчина рассказал в своем Facebook, уточнив детали в комментариях под постом.

"Кроссворды в поезде "Лисичанск-Ужгород". Нашли на столике. Проводница, кстати, украиноязычная была", – заявил он.

В поезде "Укрзалізниці" оставили подарок из "ЛНР". Фото

Facebook Фридриха Ефимовского

В поезде "Укрзалізниці" оставили подарок из "ЛНР". Фото

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В поезде

В поезде "Укрзалізниці" оставили подарок из "ЛНР"

Коллаж

Отметим, что ООО "Пресс-экспресс" зарегистрировано в 1997 году в городе Луганск по адресу ул. Ватутина, 89А. Владельцем предприятия по данным на 24 апреля 2018 была некая Любовь Куличенко.

В поезде "Укрзалізниці" оставили подарок из "ЛНР". Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на оккупированный Луганск из украинских БПЛА было сброшено несколько тысяч патриотических открыток.

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Место
Украина
Теги
поезд Укрзалізниця
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Юг Руси
Юг Руси
Зрада зрадная! )))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ну нашли и шо? С вагона выпрыгивали?
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
И шо? Сеть должна возмутиться как Фридрих сдал проводницу?
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