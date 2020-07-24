Пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины во время Иловайского котла ездил на форум "путинистов" – журналист

Борис Бондарь Общество 20:08, 24.07.2020 Обновлено: 20:12, 24.07.2020

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко якобы мог участвовать в августе 2014 года во Всероссийском молодежном форуме "Селигер" – известном съезде молодых сторонников президента РФ Путина.

Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook главный редактор издания Newsroom Павел Федосенко. Он опубликовал фотографию соответствующего удостоверения.

На снимке зафиксировано удостоверение №7, выданное Дмитрию Чубенко как "депутату парламента Селигера 2014".

"Селигер – это форум юных путинистов в России. Август 2014 – это оборона ДАП и начало Иловайской трагедии. Дмитрий Чубенко – это новый пресс-секретарь областной прокуратуры. Селфи с Жириновским выкладываем – или хватит этого?"– написал в своей публикации Федосенко.

Журналист опубликовал фотографию удостоверения "депутата парламента Селигера 2014"
(Facebook Павла Федосенко)

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Илья Барабанов напомнил о визите украинского политического и общественного деятеля Дмитрия Корчинского в Россию на форум Селигер по приглашению путинского общественно-политического молодежного движения "НАШИ".

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