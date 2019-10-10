Сотни тысяч на банкет: всплыли эксклюзивные документы по пресс-марафону Зеленского

На еду для участников пресс-марафона с президентом Украины Владимиром Зеленским, который устроили 10 октября в Kyiv Food Market, потратили более 130 тысяч гривень.

Прайс-лист корреспондент OBOZREVATEL нашёл в свободном доступе прямо на месте пресс-конференции (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, документы свидетельствуют о том, что завтрак, который состоял из десертного, основного и хлебного столов, а также напитков, обошелся в 68278 гривень.

Марафон Зеленского: всплыл прайс-лист банкета

На обед, в который включили закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки, потратили 61845 гривень.

Марафон Зеленского: всплыл прайс-лист банкета

Марафон Зеленского: всплыл прайс-лист банкета

Марафон Зеленского: всплыл прайс-лист банкета Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, чем кормили на пресс-марафоне Зеленского. По словам совладельца Kyiv Food Market Алекса Купера, проведение брифинга именно в этом заведении было идеей Офиса президента.

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