"Прервали лечение, чтобы похоронить друга": украинцев потрясла история Героев ООС

В больницу имени Мечникова в Днепре 7 июня поступили сразу 10 тяжело раненых воинов ООС. Однако половина из них, несмотря на сложнейшие травмы, прервали лечение, чтобы поехать на похорон друга, который погиб у них на глазах.

Трогательной историей поделился на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

"Герои сохраняют свободу жизнью. В пятницу, 7 июня, в Мечникова с борта доставлено 10 раненых. Все лучшие врачи провели выходные с ними. Они получили ранения в населенном пункте Новолуганское. Крепкие, спортивные, в глазах жуткая тоска о погибшем друге. Они попробовали войну сполна", – пишет он.

Воины ВСУ Укринформ

Рыженко также рассказал о характере ранений у поступивших в больницу украинских защитников. Так, к примеру, 22-летний Андрей из Сум получил осколочное ранение грудной клетки. У него пробито правое легкое, сломаны ребра, акубаротравма, множественные слепые ранения. Еще один юный Герой, 24-летний Левко из Львова, имеет множественные осколочные ранения плеча и бедра, контузию. Оба парня находятся в реанимации.

"У остальных – контузия и акубаротравма. Сегодня утром пятеро из них прерывают лечение, чтобы похоронить друга, он погиб у них на глазах", – рассказал Рыженко.

В комментариях под постом украинцы выражают слова сочувствия защитникам, которые потеряли побратима, и благодарят врачей за спасенные жизни украинских воинов. Кроме того, пост Рыженко всего за несколько часов собрал почти 700 реакций и порядка 150 репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня во время прицельного артиллерийского огня на Светлодарской дуге погибли два бойца спецподразделения "Азов" – Дмитрий Пругло ("Круглый") из Полтавы и Максим Олексюк ("Максон") из Казатина Винницкой области.

Напомним: ранее Рыженко рассказал как в больнице имени Мечникова чудом спасли воина, который поступил к ним в тяжелейшем состоянии. Пуля пробила ему глаз, прошла через срединные структуры головного мозга и остановилась у затылочной кости черепа.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!