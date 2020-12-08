Преподаватель Украинского католического университета назвал вакцину "всемирным заговором"

Преподаватель Украинского католического университета (УКУ) Петр Гусак считает пандемию коронавируса, вакцинацию и 5G "всемирным заговором", а ношение маски, по его мнению, приводит к отмиранию клеток головного мозга.

Об этом он неоднократно заявлял на своей странице в Facebook. Руководство университета не поддерживает такую позицию, но не может влиять на частные взгляды преподавателей, пишет "Бабель".

Гусак является доцентом кафедры философии УКУ и руководителем общественной организации "Общество "Движение за жизнь", которая проводит мероприятия против абортов.

Высказывания преподавателя УКУ в соцсети активно обсуждались на странице сообщества "Вакцинация: вопросы и ответы" в Facebook. Это официальная страница организаций ОО "Родители за вакцинацию", "СТОП ПОЛИО Украина", "Украинская неделя иммунизации" и "Коалиция за вакцинацию".

Журналисты приводят примеры некоторых высказываний Гусака.

"Властные мужи всех рангов и должностей – церковные и светские: я не буду вакцинироваться! – и прибегну ко всем доступным мне средствам, чтобы защитить от вакцинации себя и своих родных".

Сообщение преподавателя УКУ в соцсетях Facebook Петр Гусак

"Маска дебилизует: из-за недополучения кислорода из воздуха отмирают нейроны головного мозга –особенно развивающегося мозга. Снимайте с вашего ребенка маску при любой возможности!"

Сообщение преподавателя УКУ в соцсетях Facebook Петр Гусак

"Бигборды имеют целью "атомизировать" людей, разделить, припугнуть, лишить свободы передвижения: замкнуть дома... Эти бигборды – это часть "социальной инженерии", которую над нами осуществляют с марта 2020 года (а готовили ее значительно раньше). И познайте птицу по полету: бигборды профинансированы UNICEF".

Сообщение преподавателя УКУ в соцсетях Facebook Петр Гусак

По мнению Гусака, карантин весной был "заточен под приход Машиаха во время Песаха". "... рядом с ним не могло быть другого – Воскресшего Мессии и других религиозных культов... Но что-то пошло не так: то ли тело рабби Шнеерсона не воскресло, тот ли "кто-то другой" не пришел".

Сообщение преподавателя УКУ в соцсетях Facebook Петр Гусак

"А эта вакцина вообще должна была быть экстраординарной: кроме собственно вакцинного материала, там могут быть примешаны наночастицы, которые будут взаимодействовать с электромагнитными сигналами определенной частоты (которые, например, могут транслировать по сети 5G), и вакцинированный организм станет в определенном смысле управляемым извне".

Сообщение преподавателя УКУ в соцсетях Facebook Петр Гусак

На запрос журналистов руководство УКУ ответило, что не может влиять на частные взгляды Гусака, сам же он "является хорошим преподавателем философских дисциплин в области метафизики", а не "работником факультета наук о здоровье, не является специалистом по эпидемиологии или иммунологии, не читает курсов, связанных с этими участками, не возглавляет ни одно из подразделений УКУ ".

"Мы не можем контролировать то, что думают или пишут наши преподаватели или студенты. Мы можем оценивать их работу и ее ценность при аттестации или продлении контракта", – уточнил первый проректор УКУ Тарас Добко.

Он также отметил, что враждебное отношение к вакцинам от COVID-19 не является официальной позицией католической церкви, а Папа Римский Франциск призвал к тому, чтобы вакцина была доступна всем жителям планеты. УКУ поддерживает эту позицию.

В том, что он устроил пандемию коронавируса, чтобы посредством вакцины вживлять в тело человека микрочип, ранее обвиняли мультимиллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Расхожие слухи об этом появились летом 2020 года. Он назвал их "глупыми и странными".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 8 декабря в Великобритании началась вакцинация от коронавируса (COVID-19). Первой прививку получила 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан.

В целом первыми вакцину от компаний Pfizer и BioNTech в стране получат медицинские работники и люди старше 80 лет. Вакцинация является добровольной.