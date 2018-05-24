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"Премию Дарвина в студию!" В России строитель устроил аттракцион из крана и пожалел. Видеофакт

6.5тЧитать новость на украинском

В российском Санкт-Петербурге с крана на стройплощадке сорвался разнорабочий, который решил прокатиться на стропах.

Видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

Молодой человек решил развлечься, однако, пытаясь перехватить руки, сорвался вниз.

Пострадавший с многочисленными травмами, в том числе переломом основания черепа, доставлен в больницу, пишет РИА Новости.

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Комментаторы под видео считают, что мужчина достоин премии Дарвина, которую выдают за самую нелепую смерть.

Как сообщал CityOboz, в киевском метро показали танцующего экстремала.

Место
РоссияСанкт-Петербург
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