"Премию Дарвина в студию!" В России строитель устроил аттракцион из крана и пожалел. Видеофакт

В российском Санкт-Петербурге с крана на стройплощадке сорвался разнорабочий, который решил прокатиться на стропах.

Видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

Молодой человек решил развлечься, однако, пытаясь перехватить руки, сорвался вниз.

Пострадавший с многочисленными травмами, в том числе переломом основания черепа, доставлен в больницу, пишет РИА Новости.

Комментаторы под видео считают, что мужчина достоин премии Дарвина, которую выдают за самую нелепую смерть.

Как сообщал CityOboz, в киевском метро показали танцующего экстремала.