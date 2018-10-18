Прекратят причащаться у Гроба Господня: в РПЦ угрожают изоляцией из-за Томоса Украине

Прихожане Русской православной церкви могут лишиться возможности причащаться в Храме Гроба Господня, если РПЦ захочет полностью изолироваться.

Такое заявление сделал секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, который пригрозил приостановить участие РПЦ в богослужениях с Иерусалимской епархией, передает РИА Новости.

"Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение", — сказал он.

Как пояснил OBOZREVATEL диякон УПЦ КП Михаил Омелян, такое решение вправе принимать руководство РПЦ. Сейчас же прихожанам церкви уже нельзя молиться на священной греческой горе Афон.

"На Афоне точно не смогут, а вот касательно Гроба Господнего еще не подтверждено. Все зависит от самого решения РПЦ", - сказал диякон.

Религиовед Александр Саган рассказал OBOZREVATEL, что кардинальное решение РПЦ может принять лишь после разрыва отношений с Ерусалимской патриархией. По его словам, дело может идти лишь о запрете на причащение, но не на молитвы.

"Для того надо разорвать евхаристическое единение с Иерусалимской ПЦ. Этого еще нет. Но даже и после этого московиты не смогут только причащаться. Молиться никто не может запретить", - сказал религиовед.

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После решения Синода о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, под запрет попали все храмы Стамбула, а также Анталии. Запрет распространяется на храмы Греции на Крите и на Додеканеса, в том числе Родос.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. От Украины на заседании присутствовали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.