"Прекратите прогибасы!" Ницой обратилась к команде Зеленского из-за языка

Украина не должна ни под кого прогибаться и обязана твердо стоять на позициях защиты своего государственного языка.

Такое мнение выразила украинская писательница Лариса Ницой на своей странице в Facebook. Ее возмутило заявление представителя команды президента Владимира Зеленского, дипломата Богдана Яременко, о том, что в ЕС якобы могут обязать Украину признать русский региональным языком.

"Господин Яременко, знаю вас как патриота, вот прекратите эти прогибасы. Как так получилось, что Латвия, которая имеет 45% населения русских, не утверждала у себя региональный русский язык – и надо же, вступила в ЕС. Как страна величиной в 1,9 миллиона смогла отстоять свое право на свой язык без русского регионального? А украинские дипломаты и другие политики при отсутствии 45% в Украине россиян постоянно рассказывают о Хартии и о гипотетически региональном русском?" – возмущается писательница.

Она подчеркнула, что многие другие страны также ратифицировали Европейскую хартию региональных языков, однако ни у кого из них нет регионов, где русский имеет особый статус.

"Как Литва и Эстония, не утверждая регионального русского, вступили в ЕС? Как Чехия, не утверждая регионального русского, вступила в ЕС? Как Польша, не утверждая регионального русского, вступила в ЕС? Может потому, что признали российско-советский период оккупацией? Может еще и потому, что эти народы, эти страны и эти дипломаты даже в мыслях не допускали, чтобы иметь у себя региональный русский? В отличие от Украины. Еще ЕС нам ничего не говорит, еще не сгибает нас, а мы уже рисуем гипотетические требования и уже гипотетически нагнулись и сгибаем свой народ", – добавила Ницой.

Лариса Ницой "Нові лідери"

В этой связи она обратилась к Яременко с требованием в будущем озвучить твердую позицию от имени президента и его окружения, что украинцы не намерены прогибаться под чьи-либо условия. Следовательно, вопрос языка априори не может перед ней стоять.

"Потому что язык – это вопрос национальной безопасности Украины. Это наш щит и броня. Ну и напоминаю: украинцев уже пугала предыдущая власть ЕС и их требованиями. Нас уже пугали Венецианской комиссией. Мол, они гнутся, потому гнет Венецианская комиссия. Так что нам написала Венецианская комиссия? Забыли? Популяризация и утверждение государственного языка в Украине – это похвальная практика, стандартная для всех стран", – пишет писательница.

Кроме того, отметила она, Венецианская комиссия в своем заключении написала, чтобы переход для меньшинств на государственный язык сделали плавным и комфортным.

"Противно смотреть, как наши политики гнутся, когда их еще никто не гнет. Читают иностранные политики такие прогибасы, смотрят иностранные политики по ТВ на такие прогибасы украинских политиков и, конечно, ставят нас в позу зю. Потому что мы сами же и позволяем. Наперед. Хватит уже! Хватит гнуться!" – возмутилась Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался разговаривать на украинском языке в прямом эфире.

На ток-шоу "Право на власть" политик заявил, что перейдет на него, когда станет депутатом Верховной Рады Украины.

Позже он оправдался за свою фразу о вынесении вопроса украинского языка "за скобки" до момента окончания войны. Разумков заявил, что якобы говорил об отсрочке языкового вопроса в государстве до окончания выборов, а не боевых действий. Своей нечеткой позицией он разозлил Ницой, которая обозвала его "скользким типом".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!