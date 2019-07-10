"Прекратим отпугивать людей!" Зеленский заявил о мощной перезагрузке зоны ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает сделать из Чернобыльской зоны одну из точек экономического роста для Украины.

Об этом он заявил 10 июля в ходе своего визита на ЧАЭС, отметив, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

"Я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - отметил президент в своем Twitter.

"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны. – Ред.), о которых человек узнает уже, приехав на пункт пропуска", - указал он.

Саркофаг на ЧАЭС Антон Юсов, Facebook

Зеленский подчеркнул, что не будет больше запретов снимать видео и "других подобных глупостей".

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем и как живет современный Чернобыль. Состояние природы в зоне отчуждения вернулось на 200 лет назад. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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