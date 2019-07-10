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"Прекратим отпугивать людей!" Зеленский заявил о мощной перезагрузке зоны ЧАЭС

2.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает сделать из Чернобыльской зоны одну из точек экономического роста для Украины.

Об этом он заявил 10 июля в ходе своего визита на ЧАЭС, отметив, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

"Я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - отметил президент в своем Twitter.

"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны. – Ред.), о которых человек узнает уже, приехав на пункт пропуска", - указал он.

Саркофаг на ЧАЭС

Саркофаг на ЧАЭС

Антон Юсов, Facebook

Зеленский подчеркнул, что не будет больше запретов снимать видео и "других подобных глупостей".

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем и как живет современный Чернобыль. Состояние природы в зоне отчуждения вернулось на 200 лет назад. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ЧАЭС
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