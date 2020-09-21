Предвыборные манипуляции убивают экологию Украины – вывод экспертов

Эксперты считают, что манипуляции на тему защиты окружающей среды, которые используют политики накануне выборов, негативно влияют на реальное положение экологии Украины. Ведь фокус внимания смещается с реальных проблем на те, на которых легко получить политические или финансовые дивиденды. Об этом говорится в публикации на сайте информагентства УНИАН.

Авторы публикации констатируют: защитники природы бьют тревогу из-за неконтролируемого отстрела животных браконьерами в Украине, резкого уменьшения численности водных обитателей, а также доминирования пахотных земель, что мешает природе в полной мере предоставлять такие эко-системные услуги, как чистые вода и воздух, благоприятный климат и плодородные почвы.

При этом, по мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, предвыборные экологические лозунги расфокусируют общественное внимание от проблем коррупции, инфраструктуры и неэффективного управления в стране. А, главное, отвлекают внимание от критических проблем в сфере защиты окружающей среды, которые требуют решения.

По его словам, настоящего экологического активиста от псевдоэкспертов отличает способность работать системно и последовательно заниматься проблематикой защиты окружающей среды – прежде всего, в период между выборами.

"Если так называемые активисты не занимались экологической тематикой и вы о них не слышали до выборов, то значит это люди, которые преследуют политические цели – пытаются манипулировать этим вопросом", – сказал Бортник.

Также политолог отметил, что чаще всего используется такой популярный метод политической манипуляции как обещание выполнения нереалистичных задач. Например, провести экологические аудиты, усилить уголовную ответственность в этой сфере, всюду высадить деревья, полностью очистить Днепр, Черное море, закрыть все заводы или пересадить всех автомобилистов на электротранспорт.

Бортник убежден: нередко экологическая тематика используется и для давления на бизнес.

"Вторая версия - это бизнес-террористы, которые, используя экологическую проблематику, пытаются шантажировать тот или иной бизнес. Это актуально в промышленных регионах. А в Киеве экологической проблематикой часто терроризируют те или иные строительства, промышленные объекты", – сказал Бортник .

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, председатель Комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук считает, что от политических манипуляций на тему экологии обезопасить смогут только качественные научные исследования и основанные на них стратегии, в которых те или иные проблемы будут рассматриваться комплексно.

"Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники", – сказал Дячук.

Эксперты сходятся во мнении, что спекуляции на теме окружающей среды смещают фокус внимания на второстепенные задачи или неправильные пути их решения. Ликвидация проблем, связанных с окружающей средой, требует долгосрочной и профессиональной работы, лишенной популизма, независимой от конкретного политического сезона или политических тенденций.

Ранее сообщалось, что в отчете Всемирного фонда природы (WWF) "Живая планета", который публикуется каждые два года, приводится неутешительная статистика, согласно которой пятая часть всех диких видов животных и растений на планете может исчезнуть уже в этом веке. В Украине же подобные исследования почти не проводятся, а потому нет четкого понимания, какие виды могут оказаться на грани исчезновения уже в ближайшие годы.

Специалисты украинского представительства WWF заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося).

Также сокращаются популяции рыбных видов.

Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и массовой вырубкой лесов.