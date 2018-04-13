Готовится революция? Лидера ОУН поставили на место

Заявления лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского о подготовке новой революции в Украине голословны, неуместны и похожи на предвыборную манипуляцию.

"Я отслеживал деятельность Коханивского и последние его голословные заявления.. Считаю, что это работает не в его пользу, я считаю, что это дешевый популизм", – сказал в комментарии "Обозревателю" участник Революции достоинства, отец Героя Небесной Сотни Владимир Голоднюк.

По его словам, организовывать революцию в воюющей стране "неуместно и даже преступно", а действия лидера ОУН считает предвыборной манипуляцией.

Голоднюк уверен, что бойцы АТО не поддержат новую революцию в Украине, ведь понимают, что действовать и бороться нужно на фронте.

"Настроения на самом деле разные, есть конечно и совсем пессимистичные настроения, но большинство бойцов понимают, почему они находятся на фронте, они уверены, что должны там находиться, и знают, что если они оттуда уйдут, то те позиции возьмет враг. Поэтому, я считаю, что это сейчас неуместно, голословно и даже провокационно", – рассказал он.

Однако, по словам Голоднюк, в обществе сейчас достаточно напряженная обстановка в связи с удорожанием цен на продукты, повышение тарифов и провал тех надежд, которые декларировались на Майдане. Поэтому вероятность, что люди выйдут на Майдан остается.

"Конечно, люди возмущены, обескуражены, и такая возможность, наверное, и есть. Тем более, что все революции начинались внезапно, они не были заранее подготовленными. Они начинались с неожиданного момента. Все зависит от власти, если она будет вести свой курс вопреки ожиданиям народа, то это может быть", – пояснил участник Евромайдана.

Но при этом он уверен, что люди не поддержат лидера ОУН в его провокации.

"Коханивский не та персона, которую ожидает Украину", – добавил Голоднюк.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Украину и Россию не устраивает продолжалась "заморозка" вооруженного конфликта на Донбассе за приднестровским сценарию. В таких условиях большая война на востоке Украины становится практически неизбежной.