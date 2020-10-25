Представительство Зеленского в Крыму заявило о гуманитарном кризисе на полуострове
Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму заявило о критической гуманитарной ситуации, сложившейся на территории временно оккупированного полуострова из-за распространения коронавируса.
О наиболее сложных проблемах стало известно через мониторинг открытых источников, публикаций в социальных сетях, общение с жителями, а также анализа обращений в представительство, сообщили в пресс-службе.
Представительство заявило об:
отсутствии койкомест в больницах для лечения больных COVID-19, отказеу в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;
перемещении больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского наблюдения;
отсутствии возможности пройти медицинское обследование и / или тестирования по собственному желанию;
отсутствии доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);
отсутствии в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;
искривлении статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики за ограниченного доступа к тестированию;
отсутствии объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;
отсутствии надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий в общественных местах и местах массового скопления людей и тому подобное.
"В связи с этим Представительство президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационных властей РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крымского полуострова, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд по суточному заражению COVID-19 в мире – за день коронавирус подтвердили у более 465 тысяч человек.