Представительство Зеленского в Крыму заявило о гуманитарном кризисе на полуострове

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму заявило о критической гуманитарной ситуации, сложившейся на территории временно оккупированного полуострова из-за распространения коронавируса.

О наиболее сложных проблемах стало известно через мониторинг открытых источников, публикаций в социальных сетях, общение с жителями, а также анализа обращений в представительство, сообщили в пресс-службе.

Представительство заявило об:

отсутствии койкомест в больницах для лечения больных COVID-19, отказеу в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;

перемещении больных COVID-19 из больниц в санатории , где больные остаются без медицинского наблюдения;

отсутствии возможности пройти медицинское обследование и / или тестирования по собственному желанию;

отсутствии доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);

отсутствии в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;

искривлении статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики за ограниченного доступа к тестированию;

отсутствии объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19 ;

отсутствии надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий в общественных местах и ​​местах массового скопления людей и тому подобное.

"В связи с этим Представительство президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационных властей РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крымского полуострова, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд по суточному заражению COVID-19 в мире – за день коронавирус подтвердили у более 465 тысяч человек.