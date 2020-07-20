Представители "Семок" требуют уволить прокурора Рубана из-за рейдерства и злоупотребления

Представители трудового коллектива завода, производящего "Семки", привезли в Офис генпрокурора пакет материалов относительно незаконных действий первого заместителя прокурора Сумской области Александра Рубана.

Делегация от производителя снеков передала официальную жалобу в кадровой комиссии по аттестации прокуроров и проводит акцию с призывами очистить прокуратуру от нечестных прокуроров.

В июне 2020 завод, производящий украинские снеки, получил решение Заречного районного суда в Сумской области об аресте имущества завода. Сама компания находится в Синельниково Днепропетровской области, и в Сумах никаких хозяйственных действий не проводила. Арест был наложен по старым бесперспективным делам о попытке физического лица изменить границы Украины. Сумское СБУ открыло это дело в 2017 году, и с тех пор успехов по нему не показало. Поэтому, коллектив завода принял решение об аресте как рейдерство со стороны сотрудников прокуратуры и СБУ.

Лично первый заместитель прокурора Сумской области Рубан писал письма в суд, где требовал установить выгодную для рейдеров дату рассмотрения, чем прямо нарушил законодательство.

Постановление Заречного суда было отменено Апелляционным судом, судьи которого указали на ряд нарушений со стороны следователей и прокуроров. Ходатайство об аресте имущества не соответствовало законам и выглядело ничтожным и бездоказательным.

Кроме того, в своей жалобе в кадровой комиссии представители ООО "Волана" описывают обстоятельства получения и незаконной приватизации Рубаном служебной квартиры.

Работники "семок" просят комиссию изучить предоставленные материалы, задать соответствующие вопросы прокурору, и сделать соответствующие выводы о соответствии данного должностного лица критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели.

Стоит отметить, что на первое заседание кадровой комиссии Рубан не появился, взяв больничный. Однако повторного вызова избежать нельзя, и ему придется отвечать по сути всех выдвинутых обвинений.