Представители "Европейской Солидарности" возглавили 6 из 7 райсоветов на Львовщине

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Представители 'Европейской Солидарности' возглавили 6 из 7 райсоветов на Львовщине

Представители "Европейской Солидарности" возглавили шесть из семи районных советов Львовской области – Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский и Червоноградски. йОб этом сообщает пресс-служба политической силы.

Согласно сообщению, 24 ноября на сессии районного совета Дрогобычского района председателем районного совета был избран Андрей Шевкенич.

Андрей Шевкенич, новый глава райсовета Дрогобычского района

2 декабря на сессии районного совета Золочевского района председателем районного совета избран Игорь Крысько.

Игорь Крысько возглавил райсовет Золочевского района

7 декабря на сессии районного совета Львовского района председателем совета стал Андрей Сулима.

Андрея Сулима избрали председателем Львовской районного совета

25 ноября на сессии районного совета Самборского района председателем райсовета избран Виталий Кимак.

Виталий Кимак, глава Самборской районного совета

10 декабря на сессии районного совета Стрыйского района председателем совета стал Михаил Лучечко.

Михаила Лучечко избрали председателем райсовета Стрыйского района

25 ноября на сессии районного совета Червоноградского района председателем избран Андрей Порицкий.

Андрей Порицкий возглавил Червоноградскую районный совет

Ранее сообщалось, что "Европейская Солидарность" во Львовской области заняла первое место во время местных выборов 25 октября. Во Львовский городской совет попали 26 представителей партии, 28 депутатов от "ЕС" получили мандаты Львовского областного совета. Облсовет Львовщины также возглавила представитель "Европейской Солидарности" Ирина Гримак.

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