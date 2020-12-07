Представитель государственного омбудсмена устроил дебош в ресторане и избил охранника: его отстранили от должности. Видео

Представитель уполномоченного по правам человека в Верховной Раде Украины Людмилы Денисовой в Донецкой и Луганской областях – Павел Лисянский избил пожилого охранника в одном из ресторанов на Донеччині.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook член Наблюдательного совета в Украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко. На нем хорошо слышно разговор на повышенных тонах (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как свидетельствует запись, охранник попросил Лисянского уйти из ресторана, видимо, из-за позднего времени. На что тот сказал: "Допьем и уйдем". Охранник продолжал настаивать и предупредил, что вызовет полицию.

В ответ Лисянский начал кричать: "Вызывай мусоров! Ты что, сам мусорской?" А затем сбил пожилого мужчину с ног и начал его избивать. Его пытались остановить присутствовавшие, также они настаивали на вызове полиции.

"Знакомьтесь – представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях – известный правозащитник Павел Лисянский. Особенно порадовало – "Слышь, ты че, мусорской?" Да уж, права человека уже не те", – прокомментировал инцидент Шульженко.

Комментарий к видео с Лисянским Facebook Maxim Shulzhenko

Украинский правозащитник Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook уточнил, что инцидент произошел в Святогорске Донецкой области, где Лисянский якобы проводил тренинг для молодых правозащитников.

Инцидент произошел в Святогорске Facebook Миха Чаплыга

Позже инцидент на своей странице в Facebook прокомментировала Денисова. Она отметила, что он произошел 5 мая в гостиничном комплексе "Монарх" в Святогорске. О том, что произошло, Лисянский проинформировал ее лично.

"Сейчас мною принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 года включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период. По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования", – уточнила она.

Денисова сообщила о служебном расследовании ситуации с Лисянским Facebook Людмила Денисова

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что омбудсмен Людмила Денисова оправдала участие детей-волонтеров в так называемом опросе президента Украины Владимира Зеленского во время местных выборов

По ее словам, несовершеннолетние с 14 до 18 лет в качестве волонтеров могли принимать в нем участие, однако должны были получить на это согласие родителей.