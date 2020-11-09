Глава Ривненской ОГА заболел COVID-19

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Чиновник находится на самоизоляции.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но продолжу работать в онлайн режиме", – написал он.

Коваль в очередной раз подчеркнул, что "коронавирус – это не шутки".

"Соблюдайте карантин. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы!" – обратился он к украинцам.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса, которым болел с конца октября. На брифинге он рассказал, что рад вернуться к активной работе.