Глава Ривненской ОГА заболел COVID-19
За 8 ноября в Ривненской области выявили 370 новых случаев коронавирусной инфекции
Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 22 140 больных
Из них умерло 284 человека, преодолели болезнь – 16299 человек
Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль заболел коронавирусной инфекцией.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Чиновник находится на самоизоляции.
"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но продолжу работать в онлайн режиме", – написал он.
Коваль в очередной раз подчеркнул, что "коронавирус – это не шутки".
"Соблюдайте карантин. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы!" – обратился он к украинцам.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса, которым болел с конца октября. На брифинге он рассказал, что рад вернуться к активной работе.