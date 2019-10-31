Председатель комитета по нацпремии Шевченко подал в отставку: в чем дело

Украинский писатель, сценарист и публицист Юрий Щербак подал в отставку с поста председателя Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко.

С соответствующим заявлением Щербак обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому 31 октября. Он напомнил, что во время своей каденции работал честно и ответственно, отметив Шевченковскими премиями выдающихся украинских писателей и художников.

"Приношу глубокую благодарность членам Комитета и работникам аппарата за самоотверженность и объективность. Можем с гордостью повторить слова Шевченко: "У нас нет зерна неправды за собой", - отметил Щербак.

Юрий Щербак umoloda.kiev.ua

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Кроме того, он отметил, что среди кандидатов на должность председателя Шевченковского комитета хотел бы видеть одного из авторитетных и известных людей - таких, например, как Иван Малкович, Сергей Жадан, Ада Роговцева, Михаил Слабошпицкий, Павел Мовчан, Оксана Пахлевская.

"Следует помнить, что искусство не терпит мелкой политической конъюнктуры и кампанийських "перезагрузок", - добавил Щербак.

Как писал OBOZREVATEL, в Швеции 10 октября назвали двух лауреатов Нобелевской премии по литературе – за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Питер Гандке (с Австрия) соответственно.

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