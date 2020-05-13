"Своим все – другим карантин": во Львове предприниматели устроили пикет Садовому

Во Львове около 100 предпринимателей, преимущественно ФОПы, которые арендуют помещения на рынках под магазины одежды и обуви, вышли на протест у городского совета.

Как передает "Радио Свобода", люди требовали от властей разрешить им работать. На плакатах, которые предприниматели держали в руках, было написано: "Своим все – другим карантин", "Дайте нам работать", "Накормите моих детей, и я останусь дома".

Протестующие заявили о "двойных стандартах" по ослаблению карантина во Львове на фоне разрешения городской комиссии по противодействию коронавируса работать летним площадкам, парикмахерским, салонам красоты, мастерским и строймагазинам.

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Предприниматели заявляют, что готовы соблюдать карантинные правила, и передали свое обращение городскому председателю Львова с требованием созвать заседание штаба и принять решение о возобновлении работы малого бизнеса.

Сначала участники мероприятия стояли возле Ратуши, потом прошлись шествием по улицам города и на короткое время препятствовали движению транспорта.

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Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко объяснил предпринимателям, что сейчас городской штаб не может принять решение, поскольку в городе и области растет заболеваемость COVID-19.

"О возобновлении работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, то по рекомендации иммунологов и инфекционистов такого решения сегодня не принималось. Мы будем продолжать следить за динамикой увеличения количества заболевших, и если она будет ослабляться, если будет одобренная позиция медиков, то мы сможем принять решение, определенное на уровне государства. Мы руководствуемся требованиями правительства и адаптируем к тем реалиям, которые есть непосредственно в нашем городе", – заявил Москаленко.

12 мая городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила открытия парикмахерских, салонов красоты и стоматологических кабинетов. По возобновлению работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, решения не было.

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Однако представители малого бизнеса заявили, что не боятся протоколов и некоторые завтра откроют магазины.

Это второй раз предприниматели вышли на протест под стены Ратуши во время карантина. 1 мая они требовали от городской комиссии позволить им возобновить работу.

В течение недели во Львове и области растет количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки подтверждено 27 новых случаев. Всего в Львовской области в 825 человек выявлены COVID-19, умерли 22 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине и многих других странах мира 1 мая прошли традиционные демонстрации и митинги по случаю Международного дня труда, несмотря на карантин из-за коронавируса COVID-19.

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