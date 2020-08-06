Предприниматели и местное самоуправление должны вместе защитить свои интересы, – Филатов

Упадок микропредпринимательства заставляет людей уезжать из страны. Сейчас местное самоуправление и предприниматели должны выработать совместный план действий. В частности по развитию именно легального бизнеса. Об этом мэр Днепра Борис Филатов отметил во время встречи с активистами движения SaveФоп 5 августа.

Городской голова подчеркнул, что центральная власть должна передать местному самоуправлению полномочия, в частности, муниципальной полиции и все то, что позволяет бороться с нелегальным бизнесом и защищать то, что работает в законодательной плоскости.

Кроме этого, поддержка малого и среднего бизнеса – один из приоритетов партии "Пропозиція" – ныне представлена ​​уже в 17 областях страны

"Предприниматели и местное самоуправление должны объединять усилия для защиты своих интересов. Они должны быть консолидированы по всей стране – ведь повестку дня в этих вопросах сейчас един для всех. Этот вопрос также является приоритетным для партии "Пропозиція", чья широкая программа будет представлена ​​в ближайшее время. Я понимаю проблемы малого и среднего бизнеса. Не только как городской голова. Моя жена также имеет бизнес и тоже столкнулась с кризисом из-за эпидемии и ее последствия", – сказал Борис Филатов во время встречи 5 августа.

Он также отметил, что открыт к диалогу не только как городской голова, но и как один из основателей партии "Пропозиція". Мэр Днепра отметил, что неоднократно встречался с предпринимателями, в частности через видеоконференции, и напомнил, что в условиях эпидемии мэрия Днепра ввела для предпринимателей первой и второй группы плательщиков налоговую льготу.

"Проблемы наши совместные нужно решать на национальном уровне, отбросив амбиции. Мы предлагали присоединиться многим коллегам. Защищать права местного самоуправления, предпринимателей, децентрализации в общем, нужен общенациональная повестка дня", – добавил Филатов.

Со своей стороны представители организации стремятся к поддержке ряда их законодательных инициатив по защите прав малого и среднего бизнеса, чтобы те не несли убытки из-за новых законов налогового урегулирования.

"Когда мы анализировали экономические последствия новых законов, поняли, что они направлены против местного самоуправления. Ведь единый налог полностью идет в городской бюджет. Это сотни миллионов ежегодно ", – сообщил предприниматель Виктор Жих.

Представители организации отмечают, что в настоящее время решения, принимаемые на центральном уровне, являются хаотичными и принимаются без прогнозов, а нелегальное предприятие уничтожает деловой климат страны. Зато местное самоуправление остается один на один с людьми.

"Там, где местная власть дружественна к предпринимателям, находят компенсаторы. Это не крупные иностранные инвесторы, а горожане, которые там зарабатывают на хлеб. Предприниматели вместе с местным самоуправлением должны сохранить предпринимательство. Я рада, что вы создаете политическую силу, ведь стране надо вернуть управления", – сказала Ксения Ляпина.