Крым вряд ли вернется в Украину - крымчанка

Украинский полуостров Крым вот уже четыре года находится в оккупации Российской Федерации. Действия Кремля уже привели к экологическим катастрофам, обнищанию населения и тотальной коррупции.

Сделал ли Крымским мост жизнь на полуострове лучше? Как курортные городки выживают без туристов? Как относятся крымчане к местным властям и войне на Донбассе? И вернется ли Крым в состав Украины? Читайте во второй части интервью с крымским блогером Илоной Карачан для OBOZREVATEL.

- Как крымчани реагировали на "стройку века" – Крымский мост?

- Положительно люди реагировали, потому что верили: этот мост улучшит связь с материком - продукты станут дешевле, туристы поедут. Надеялись, что Крым оживет. При том, что он жил, а с 2014 года начал чахнуть.

Но толп туристов нет. Скажем, Симеиз (курортный город – Ред.): набережная работает, но людей нет, не открыто ни одно кафе, автостанция пустая - ни людей, ни машин, ни одного рейсового автобуса.

Крымский мост

То есть после открытия моста люди должны были ехать, а их нет.

- За счет чего сейчас люди живут в курортных городках?

- Они выезжают. Если раньше какую-нибудь гостиницу, мини-гостиницу около моря купить было невозможно или надо было за них платить миллионы долларов, то теперь на каждом шагу объявления: "продам" и "сдам в аренду".

При этом очень выросли цены на любые услуги. Скажем, зовешь ты к себе мастера положить плитку - а у него как была 10 лет назад цена в 10 долларов за 1 кв. м., так и осталась. Но при Украине это было 80 грн, а при России - это 650 руб. И он либо кладет тебе плитку по 650 руб., либо не кладет вообще.

- А как себя чувствует ресторанный бизнес в условиях отсутствия туристов?

- Мой знакомый занимается регистрацией предприятий и ИП (помощь при постановке на учет и при снятии) рассказывает, что если у раньше шла именно регистрация, то теперь - повальное снятие с учета.

Пустые пляжи курортного города Новофедоровка, лето 2017 года Фото: Эспрессо.TV

Пустые пляжи курортного города Новофедоровка, лето 2017 года Фото: Эспрессо.TV

Люди разоряются: они вначале открывают рестораны, потом сокращают свой персонал, а потом, когда совсем становится туго, закрываются. И это сплошь и рядом.

Есть, конечно, отдельные заведения – для людей, которые при любых условиях чувствуют себя хорошо, но в той же Ялте их не больше 3-4.

А вообще люди в Крыму начали забывать о качественном питании. Скажем, если раньше в заведениях подавали хороший, вкусный кофе, то сейчас - что-то среднее между кофе, цикорием и неизвестными помоями.

- Как сейчас обстоят дела с безопасностью на полуострове?

- С безопасностью стало хуже: в последнее время начали происходить негативные моменты, с ярко выраженной нездоровой агрессией.

К примеру, недавно в Ялте произошла большая драка - парню откусили часть уха и разбили колено. Была вызвана "скорая", но за то время, что она ехала, на место не прибыл ни один наряд полиции, ни один отряд "казачков", которые обычно ходят по улицам один за другим.

Но главное – было такое впечатление, что общественность готова к этому. Раньше, если у нас что-то подобное происходило, то это имело значительный резонанс, а тут сложилось впечатление, что на людей это не произвело ни малейшего впечатления – как бы, ежедневная, обыденная ситуация.

Люди настолько насмотрелись телевизора и всей этой крови, жути, что их уже ничем не зацепишь. И это большой сигнал для общества.

- Случаи с правонарушениями, разбоями, убийствами увеличились?

- Есть такая статистика, о которой не принято говорить: у нас все должно быть хорошо.

Но на самом деле ничего хорошего: в "Ливадию" (больница - Ред.) обращается куча людей с нанесением увечий, летом увеличивается количество краж с разбоем.

Раньше это все тоже было – но не до такой степени.

- А информационная политика, вот вы говорили, что все должно быть хорошо. Что освещают в основном? До сих пор пугают "бандеровцами" и восхваляют Путина?

- В информационной политике ничего не изменилось: Украина - это "недострана", которой не должно быть, а то, что сейчас она существует - так вот она уже почти умерла; Путин - царь, это уже с марта официально заявлено. Ну и все, конечно, хорошо, а если не хорошо, то ты - "пятая колонна", нацпредатель, агент Госдепа или просто "бандера". Все очень просто.

И находятся те, которые говорят, мол, Россию хотите за колбасу украинскую продать? Или, например, что Путин просто не знает о ситуации на полуострове, а если бы он знал, то было бы все иначе.

Графити Владимира Путина в Ялте, сентябрь 2015 год

Но при этом есть люди, у которых изменилось сознание. Скажем, они верили, что после прихода в РФ наступит светлое будущее - но спустя 4 года они бьют копытом в землю и кричат, что такая Россия не нужна.

Этих людей называют городскими сумасшедшими - потому что в начале они были активом Ялты, поддерживали Россию, а теперь говорят, что и Путин не настоящий, и бояре не те.

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- А много таких людей, которые, скажем, после эйфории вернулись в реальность, их становится больше?

- Да, и их становится больше. Но не все они об этом говорят.

Но в принципе, основная масса, процентов 80, как и в любой другой стране, просто живут - ведь, когда нам показывают какого-то россиянина, стоящего с плакатом: "Сдохну, лишь бы Путину помочь", мы на него смотрим, как на душевнобольного. Но так же мы не любим, когда кто-то улыбается: мол, тут так плохо, и если не "зрада", то пятая колонна, а ты ходишь и улыбаешься, а так не должно быть.

Но если бы люди жили лучше, этого всего бы не было.

- Что жители полуострова думают о крымских властях, все ли довольны, например, Сергеем Аксеновым?

- На самом деле он не та фигура, о которой кто-то бы говорил.

Понятно, что он занимает, не знаю даже, какую, должность. Но ни он, ни Константинов ("Команда победителей", как они себя называют), не имеют какой-либо реальной власти - просто сидят на каком-то количестве денег.

Сергей Аксенов

При этом РФ не допускает их к постройке аэропорта или моста. То есть "Республика Крым" как бы сама по себе, а "великие стройки будущего", о которых пестрят бигборды - сами по себе, ведь какого-либо управления ими Крым не имеет.

- Немного о военной теме, в Украине много говорили, что Путин собирается сделать из полуострова военную базу. Чувствуется ли милитаризация Крыма и много ли военной тематики?

- В поселке Перевальное раньше стояла самая крупная военная база – РФ ее блокировала в 2014 году. И сейчас по трассе у поселка происходит постоянное передвижение военной техники - то полевая кухня, то БТРы, то военные заправочные машины.

Но в то же время, в Ялте этого нет - даже не знаю, где нужно ездить по Ялте, чтобы увидеть военных. Однако в Севастополе самолёты летают прямо над головой.

Поэтому говорить о какой-то единой ситуации с военными в Крыму очень сложно.

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Так же, как и с ситуацией с арестами крымских мусульман - в Ялте за все это время не был задержан ни один их них.

Передвижение военной техники в Севастополе, апрель 2018 года

- Военные действия в Донбассе, крымчане поддерживают фейковые республики "ДНР" и "ЛНР"?

- Нет никакой поддержки. Даже больше - донецких здесь, мягко говоря, не любят.

То есть, может быть, где-то в кабинетах Кремля и рассказывают о какой-то поддержке, но от местного населения они его не получают.

К примеру, все таксисты Ялты ненавидят таксистов из "ДНР" - за то, что они демпингуют, занижают цены, возят на старых машинах.

- Вопрос к коренной крымчанке, Крым вернется в Украину?

- Я не вижу предпосылок для того, чтобы подобное произошло: за 4 года я не увидела ни одной стратегии возврата Крыма, которая достойна была бы внимания. Ее нет - ни на каком-то уровне.

Ни журналисты, ни активисты, ни политики, ни украинский политический бомонд - никто в Украине не живет мыслью возврата Крыма. Ведь если бы жили, уже было бы представлено несколько вариантов этого. Но ничего же не делается.

Поэтому ждать от крымчан, что они соберут свои чемоданы и пойдут в Украину, не стоит. К тому же, надо понимать: из всех законов РФ первыми ми выучили все статьи УК по экстремизму.

И так будет продолжаться до тех пор, пока какая-либо сторона не начнет делать конкретных шагов.

- Илона может есть, что то что я не спросила, и вы хотели бы донести до читателей?

- Я помню Крым при Украине - и я вижу Крым при России. А есть дети, помнящие Украину. И если она бросит их окончательно, оставит их без какой-либо поддержки, они не захотят что-либо менять.

Я сейчас имею ввиду какие-то программы по тому, чтобы ребенок мог спокойно, беспрепятственно приехать в Украину - пойти в какой-нибудь лагерь на лето, находиться в здоровой моральной атмосфере. Но этого нет, и эти дети - граждане Украины - никому там не нужны.

Понятно, что есть какие-то определенные условия, но на дворе уже 2018 год, с момента оккупации прошло 4 года - при всем том количестве чиновников и политиков, которое есть в Украине, уже должно было созреть какое-то видение того, что своих граждан надо интегрировать несмотря ни на что. Им нужно показывать альтернативную жизнь - ведь они ее не видят.

И когда дети, приехав в Украину, почувствуют нормальное отношение к себе, увидят, что никто никого не ест и не распинает, что нет всех тех ужасов, о которых им рассказывают, они изменят свое отношение к ней.

Первую часть интервью с крымским блогером Илоной Карачан читайте по ссылке.