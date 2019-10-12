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13 октября • обновлено в 02:38
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Предотвратить рак: ученые назвали состав "спасительной" диеты

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Диетологи посоветовали заменить красное мясо рыбой или мясом птицы для снижения вероятности развития онкологических заболеваний.

Об этом сообщает Международное агентство по изучению рака (МАИР). Для предотвращения рака ученые советуют отказаться от курения, алкоголя, неправильного питания и малоподвижного образа жизни.

Предотвратить рак: ученые назвали состав "спасительной" диеты

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"Съедая больше 100 граммов мяса в день, человек на 17 процентов повышает риск заболеть раком. Также чрезмерное потребление красного мяса и продукции из него может привести к новообразованиям в толстом кишечнике. Канцерогенными могут быть и продукты глубокой переработки, например колбасы, наггетсы и пицца", – говорится в заявлении.

Для уменьшения вероятности развития рака советуют есть рыбий жир, а также продукты с большим количеством клетчатки (овощи, фрукты), поскольку они обладают защищающим от рака эффектом.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые назвали первые видимые признаки рака.

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как лечить рак лечение рака
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так у нас 70% на курятине сидят не помогает
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