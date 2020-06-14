Особый статус для Донбасса распространит раковую опухоль на всю страну — Жебривский

Голосование за особый статус Донбасса предоставит оккупационным администрациям полномочия выше президентских.

Если этот вопрос захотят вынести на референдум, его результаты могут быть очень плохими, учитывая настроения на юго-востоке Украины, которые активно разжигаются пророссийскими силами внутри страны. Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал экс-глава Донецкой военно-цивильной администрации Павел Жебривский.

По его словам, предоставление особого статуса ОРДЛО с правом вето на решения украинского парламента фактически "может распространить эту раковую опухоль на всю страну".

Павел Жебривский "Корреспондент"

"Если вопрос вынесут и проголосуют на референдуме и закрепят особый статус Донбасса в Конституции, это даст возможность тем регионам самостоятельно выбирать судей, назначать прокуроров, превратить свою армию "Л/ДНР" в народную милицию и прочее. Но кроме этого россияне требуют предоставить органам местного самоуправления право вето на решение украинского парламента", – говорит политик.

Фактически, власти ОРДЛО смогут остановить принятие самых важных для страны законопроектов, объясняет Жебривский.

"Право вето хоть и будет касаться только тех законопроектов, которые затрагивают жизнедеятельности регионов, но под это может попасть, что угодно. Принимают, например, по пенсионной реформе, а это касается и пенсионеров ОРДЛО. Принимают закон о бюджете, и считают, что столько-то денег должны выделить им и используют право вето. У них полномочий будет больше, чем у президента. У нас какая-то ордловско-парламентско-президентская республика будет", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL: