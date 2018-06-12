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Предлагали $50 тысяч: Бабченко "продинамил" пропагандистов Кремля

2.1тЧитать новость на украинском

Представительница российского телеканала НТВ предлагала журналисту Аркадию Бабченко около 50 тысяч долларов за интервью.

Об этом Бабченко рассказал на своей странице в Facebook, прикрепив скриншот соответствующего сообщения. Журналиста просили хотя бы о 10-минутном разговоре, а также пытались договориться о "скидке".

При этом неизвестно, ответил ли Бабченко представительнице телеканала, поскольку скриншота своего ответа от не опубликовал.

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Вместо этого журналист публично прокомментировал произошедшее на своей странице в соцсети. "НТВ прорезалось. Скидку просят. Из "либерального ублюдка" я сразу стал "Уважаемый Аркадий Аркадьевич". НТВ. Пошли на**й. Спокойной ночи", - написал Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабченко сделал жесткое предупреждение российским пропагандистам.

Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия
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